A Ballabio in arrivo tre bancarelle del mercato per tutto l’anno

Pesce, frutta, verdura e fiori: il servizio a partire da martedì 13 maggio

“Sono veramente soddisfatto, l’Amministrazione Comunale ci teneva particolarmente”

BALLABIO – Una piccola ma importante rivoluzione è in arrivo per i ballabiesi, storicamente abituati ad avere il mercato solo nel periodo estivo: a partire da martedì 13 maggio ci saranno tre bancarelle per tutto l’anno solare. Si tratta della novità introdotta dal nuovo regolamento per il mercato voluto e approvato dall’amministrazione comunale che istituisce la figura dei “posteggi isolati” per alcune tipologie di bancarelle specifiche definite dalla Giunta Comunale.

Ecco dunque che da settimana prossima nella centrale piazza Hillion, il martedì mattina dalle ore 8 alle ore 13, verrà regolarizzata e definita la presenza di un rivenditore di pesce (già presente saltuariamente in passato) mentre il giovedì mattina, sempre dalle ore 8 alle ore 13, è prevista la presenza di una bancarella di frutta e verdura. Altra novità riguarda il fiorista che, al venerdì pomeriggio dalle ore 15 alle ore 18, garantirà la propria presenza in via Bartesaghi nei pressi dell’edicola di Ballabio Superiore.

“Sono veramente soddisfatto che si sia riusciti a garantire questo servizio per tutto l’anno – dichiara il Sindaco Giovanni Bruno Bussola –. L’Amministrazione Comunale ci teneva particolarmente perché a Ballabio non vi è la presenza di pescivendoli, fruttivendoli o fioristi. Ringrazio il comandante Marco Maggio per essere riuscito a trovare la corretta forma giuridica per raggiungere questo obiettivo”.