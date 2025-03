CER di Barzio: l’energia condivisa che guarda alla Valsassina

L’ampliamento della Comunità Energetica coinvolgerà più Comuni. Il 14 marzo un incontro aperto a tutti

BARZIO – La Comunità Energetica Rinnovabile di Barzio si prepara a un nuovo salto di qualità. Nata nel 2024 con l’obiettivo di incentivare la produzione e la condivisione di energia rinnovabile tra cittadini, imprese ed enti locali, la CER di Barzio ha ora completato con successo la fase di accreditamento presso il Gestore dei Servizi Energetici (GSE). Un passaggio fondamentale che consente di avviare la gestione operativa dei rapporti con il GSE, consolidando così un modello di autoconsumo collettivo capace di ridurre i costi energetici e massimizzare i benefici ambientali per la comunità.

Il percorso di crescita della CER di Barzio è stato reso possibile grazie al supporto tecnico di We Project, che ha seguito il progetto fin dalla prima manifestazione di interesse promossa da Regione Lombardia, e alla collaborazione con Acinque Innovazione, ESCO certificata UNI 11352. Un lavoro congiunto che ha permesso di passare dagli studi di fattibilità all’accreditamento, fino alla gestione operativa della comunità.

Adesso, l’obiettivo si fa più ambizioso: la CER di Barzio punta a diventare un punto di riferimento per l’intera Valsassina, ampliando il proprio raggio d’azione grazie alle nuove disposizioni del GSE in materia di Comunità Energetiche Rinnovabili zonali. Questo significherebbe coinvolgere un numero maggiore di Comuni, aumentare la capacità produttiva e creare economie di scala, rendendo il modello ancora più sostenibile ed efficiente.

“Fin dalla sua nascita, la nostra Comunità Energetica ha rappresentato un esempio concreto di innovazione nel settore dell’energia condivisa – dichiara Giovanni Arrigoni Battaia, presidente della CER di Barzio nonché sindaco del comune valsassinese – Oggi siamo pronti a fare un ulteriore passo avanti, cogliendo le opportunità offerte dalle nuove configurazioni delle CER zonali. Il nostro obiettivo è creare un modello replicabile e sostenibile, capace di generare vantaggi economici e ambientali per tutta la Valsassina e la Riviera. Inoltre cambieremo nome, per rappresentare meglio il territorio coinvolto”.

Per illustrare questa nuova fase, la CER di Barzio ha organizzato un evento pubblico, un’occasione di confronto aperta a Comuni, imprese e cittadini interessati. All’incontro parteciperà anche il Presidente del GSE, Paolo Arrigoni, che illustrerà le nuove opportunità per le Comunità Energetiche e il loro ruolo nella transizione energetica nazionale.

L’appuntamento è fissato per giovedì 14 marzo alle 17:30, presso la sede della Comunità Montana di Barzio, in via Fornace Merlo 2. “Invitiamo tutti i soggetti interessati a partecipare a questo incontro per scoprire come aderire e contribuire alla creazione di una Valsassina più sostenibile e autonoma dal punto di vista energetico” conclude il presidente della CER di Barzio.

La partecipazione all’evento è gratuita, ma è richiesta la conferma della presenza inviando una mail a barzio.cer@gmail.com. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale: https://barzio.comunitaenergeticarinnovabile.it/.