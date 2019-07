Confartigianato Lecco apre a Introbio e rinnova il sito internet

Confartigianato Lecco annuncia due novità per settembre

Riva: “Vogliamo potenziare la nostra presenza in Valsassina”

INTROBIO – “L’obiettivo è quello di potenziare la presenza in Valsassina”. Il presidente di Confartigianato Imprese Lecco Daniele Riva ha annunciato l’apertura, a settembre, di una nuova delegazione nel comune di Introbio.

“In realtà spostiamo la sede di Primaluna a Introbio creando un nuovo punto che potrà contare su 4/5 addetti con anche la presenza del responsabile dell’energia – ha detto Riva -. Vogliamo potenziare la presenza in Valsassina per dare risposte a 360° gradi attraverso i servizi offerti dall’associazione”.

Nei giorni scorsi i vertici di Confartigianato hanno incontrato il riconfermato sindaco Adriano Airoldi.

“Abbiamo parlato di idee e criticità che andremo a verificare – ha concluso -. Iniziative come ‘Aperto per ferie’ sono la testimonianza che l’associazione non difende solo le imprese ma cerca collaborazione con le amministrazioni. Ed è proprio grazie al rapporto con le amministrazioni se riusciamo ad avere più spinta per realizzare progetti e iniziative di tipo sociale”.

Sempre a settembre Confartigianato rinnoverà il sito internet: “E’ pensato per fondere due anime: l’esigenza di comunicare le novità agli associati in tempo reale e fornire informazioni sulla struttura dell’associazione. Sarà un sito moderno pensato per la navigazione attraverso dispositivi mobile”.