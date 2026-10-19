Confcommercio Lecco. Elezioni zona 2 Valsassina, Marina Orlandi confermata presidente

Al suo fianco nel Direttivo Angela Gobbi e Pierserafina Selva

Il Consiglio Direttivo della Zona 2 resterà in carica per il quinquennio 2026-2031

PASTURO – Marina Orlandi, titolare di un negozio di alimentari a Pasturo, è stata confermata presidente del Consiglio territoriale della Zona 2 (Valsassina) di Confcommercio Lecco. La sua elezione, avvenuta all’unanimità, si è svolta nel corso dell’assemblea tenutasi lo scorso 13 ottobre presso la sala consiliare del Comune di Introbio a Villa Migliavacca alla presenza del direttore di Confcommercio Lecco, Alberto Riva.

A fianco di Marina Orlandi sono state confermate come consiglieri, sempre all’unanimità, sia Angela Gobbi (Ristorante Albergo Da Gigi a Crandola Valsassina) sia Pierserafina Selva (con attività commerciale a Cortenova). Per la presidente Orlandi si tratta del secondo mandato: nel 2021 aveva raccolto il testimone proprio da Angela Gobbi.

Il Consiglio Direttivo della Zona 2, che resterà in carica per il quinquennio 2026-2031, ha il compito promuovere e organizzare iniziative in favore delle attività presenti in Valsassina e di supportare le stesse per quanto concerne le problematiche che possono emergere nei diversi Comuni.