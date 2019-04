Turismo digitale, venerdì 12 aprile un convegno in comunità montana

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con la società di servizi Airbnb

BARZIO – Venerdì 12 aprile alle 17, la Comunità Montana nella sala Pietro Pensa organizza un incontro in collaborazione con la società di servizi Airbnb sul tema del turismo digitale.

L’incontro, aperto al pubblico, è realizzato per dare risposte concrete e spunti di riflessione agli operatori del settore immobiliare, amministratori locali e “host” di Airbnb.

I relatori dell’evento sono Giulio Del Balzo, Responsabile relazioni istituzionali per Airbnb italia; Pietro Lenna, Responsabile Ufficio Territoriale di Lecco della Regione Lombardia; Carlo Signorelli, Presidente Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera e Mauro Piazza, Consigliere regionale.

“I numeri turistici legati al circuito AirBnB sono impressionanti – sottolinea Carlo Signorelli, presidente della Comunità Montana – ed è per questo che abbiamo deciso di ospitare un rappresentante di questa società per un dialogo costruttivo con istituzione e utenti. Basti pensare che nei nostri 26 comuni ci sono oggi su questo circuito commerciale circa 500 immobili in affitto e si sono registrati oltre 25.000 arrivi negli ultimi 12 mesi”.

“Iniziative come queste sono necessarie per il nostro territorio che si deve aprire alle sfide del domani; il turismo è un settore che in Valsassina si deve ulteriormente consolidare ed è per questo che, insieme al Presidente della Comunità Montana, ho fortemente voluto promuovere questo convegno. Spero che in molti colgano questa opportunità per approfondire e conoscere le opportunità che derivano dall’utilizzo delle piattaforme digitali che permettono al nostro territorio di farsi conoscere nel mondo” spiega il Consigliere regionale Mauro Piazza.