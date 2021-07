I sindacati hanno proclamato lo sciopero alla PFA di Cortenova

“Da mesi sollecitiamo l’azienda sul tema della salute e della sicurezza”

CORTENOVA – Incroceranno le braccia per due ore, alla fine di ogni turno, i lavoratori della PFA di Cortenova: per la giornata di oggi, infatti, i sindacati dei metalmeccanici (Fiom Cgil e Fim Cisl) hanno proclamato uno sciopero a seguito del grave infortunio subito da un giovane operaio dell’azienda.

Martedì sera, un lavoratore 23enne è rimasto travolto da profili metallici durante la movimentazione di un bancale (vedi articolo). Il giovane è stato elitrasportato in codice rosso all’ospedale di Varese per un serio trauma toracico. Non sarebbe in pericolo di vita ma la prognosi resta al momento riservata.

“Vogliamo esprimere la nostra vicinanza al lavoratore e ai suoi familiari nella speranza che tutto si possa risolvere per il meglio – scrivono Fim e Fiom – Come rappresentanze sindacali ormai da mesi stiamo sollecitando l’azienda sul tema della salute e sicurezza , riuscendo a strappare un incontro ufficiale solo per la giornata di domani. In queste ore abbiamo anche chiesto all’azienda di anticipare a oggi l’incontro, ricevendo da parte dell’azienda risposta negativa”.

Al rifiuto dell’azienda è scattato quindi lo sciopero “al fine di sollecitare ancor di più l’azienda e sensibilizzare al massimo i lavoratori sul tema”.