Cremeno. Partecipato l’incontro promosso da BBC Valsassina per difendersi dalle truffe digitali

Serata nella sede di Cremeno con la Fondazione Tertio Millennio ETS e il formatore Loris Bellina

La serata ha offerto a Soci e Clienti strumenti utili per riconoscere i rischi legati alle truffe e tutelare i propri risparmi

CREMENO – La prevenzione delle truffe passa anche dalla conoscenza dei rischi e dalla capacità di riconoscere i tentativi di frode. È stato questo il tema dell’incontro organizzato dalla Banca della Valsassina nella propria sede di Cremeno, in collaborazione con la Fondazione Tertio Millennio ETS, e rivolto a soci e clienti.

L’iniziativa ha registrato una significativa partecipazione e un vivo interesse da parte dei presenti. A condurre la serata è stato Loris Bellina, formatore della Fondazione, che dopo l’introduzione del presidente Giovanni Combi, ha illustrato le principali modalità attraverso cui vengono realizzate le frodi più diffuse, soffermandosi sugli accorgimenti utili per riconoscere i tentativi di truffa e proteggere dati personali e risparmi.

L’appuntamento ha consentito di affrontare anche il tema della sicurezza digitale, in un contesto nel quale il crescente utilizzo degli strumenti digitali rende sempre più importante adottare comportamenti consapevoli e prudenti. L’obiettivo dell’incontro è stato quindi quello di fornire ai partecipanti informazioni e strumenti concreti per individuare i rischi e affrontare con maggiore consapevolezza le situazioni potenzialmente problematiche.

Attraverso iniziative di questo tipo, la Banca della Valsassina conferma il proprio impegno sul fronte educativo nei confronti della comunità territoriale, promuovendo la diffusione della cultura finanziaria e digitale. Un’attività che punta a mettere a disposizione di Soci e Clienti strumenti utili per tutelare i propri dati e i propri risparmi e utilizzare con maggiore consapevolezza i servizi e le tecnologie di uso quotidiano.

La serata si è conclusa con un momento conviviale, durante il quale i partecipanti hanno potuto confrontarsi direttamente con Loris Bellina e approfondire ulteriormente gli argomenti affrontati nel corso dell’incontro.