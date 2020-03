In questa emergenza Montagne Lago di Como lancia due iniziative

CRANDOLA – L’emergenza sanitaria sta mettendo in difficoltà molte imprese e molti lavoratori. Questa pausa forzata può disorientare chi vorrebbe fare ma non sa come agire.

“In questi giorni complicati abbiamo sentito l’esigenza di condividere il percorso, lungo e impegnativo, che abbiamo definito per portarci fuori dalla crisi che stiamo attraversando. Condividere la nostra strategia speriamo che possa contribuire a ispirare le forze positive così diffuse nel nostro territorio – dicono dal direttivo della rete d’imprese -. Siamo convinti che quando tornerà la possibilità di svagarsi e di viaggiare, quando l’industria del turismo si rimetterà in moto, poderosamente, sul mercato interno e su quello estero, le organizzazioni che avranno lavorato con professionalità ed impegno potranno cogliere immediatamente la voglia di normalità e di leggerezza che in questo momento è compressa ma non compromessa. Il compito che ci siamo dati è farci trovare pronti”.

Montagne Lago di Como vive questo momento di sospensione delle normali attività

preparando il terreno per un grande rilancio: “Impostando le strategie di marketing che ci permetteranno di essere ancora una volta ‘motore’ turistico del Lago di Como e delle sue Montagne, lavorando sul nuovo sito vetrina del nostro territorio e predisponendo il sito di e commerce dedicato alle imprese del turismo e del commercio. Ci stiamo anche impegnando nel mantenere vivo il rapporto con il territorio e con i turisti promuovendo nel sito, sui social e con le newsletter due campagne: la prima è rivolta a tutti coloro che amano la fotografia che abbiamo invitato a frugare nei loro archivi ed inviarci le più belle foto del nostro territorio che pubblicheremo sul nuovo sito; la seconda è rivolta a operatori o semplici cittadini ai quali chiediamo di fotografare il paesaggio dalla finestra di casa ed inviarci le immagini che pubblichiamo sui social. Pensiamo che queste iniziative aiutino tutti a sentirsi più uniti e mantenere vivo il legame con i tanti turisti che amano il nostro territorio”.

“Vi lasciamo quindi con i tre hashtag che utilizziamo nei post di questi giorni:

#iorestoacasa #andràtuttobene #civediamopresto. Crediamo che siano messaggi concreti perché sono coerenti con il nostro impegno e sono pertanto un sincero un augurio rivolto a tutti noi e ai viaggiatori”.