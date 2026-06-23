Intelligenza artificiale e lavoro, convegno a Pasturo: “Cambierà modo, significato e competenze”

Tre giorni di confronto tra esperti, accademici, manager e rappresentanti del mondo del lavoro per analizzare rischi e opportunità della rivoluzione dell’AI

Focus su etica, regolazione, occupazione e trasformazione delle professioni durante il Work Weekend promosso da Acli e Azione Cattolica Ambrosiana con il patrocinio di Confservizi Lombardia

PASTURO – Come cambierà il mondo del lavoro con la diffusione sempre più massiccia dell’intelligenza artificiale? Quale sarà il destino delle professioni tradizionali? Il tempo liberato dalle nuove tecnologie sarà utilizzato per aumentare la produttività oppure per generare maggiore valore sociale e benessere? E quanti posti di lavoro rischiano di scomparire nei prossimi anni?

Sono questi alcuni dei temi affrontati durante il Work Weekend organizzato a Pasturo da Acli e Azione Cattolica Ambrosiana, con il patrocinio di Confservizi Lombardia, che per tre giorni ha riunito esperti del mondo della ricerca, della formazione, dell’economia e delle relazioni industriali per riflettere sugli impatti dell’AI sull’occupazione di oggi e di domani.

Un confronto approfondito che ha messo in evidenza sia le straordinarie opportunità offerte dalle nuove tecnologie sia le criticità e i rischi che accompagnano una trasformazione destinata a modificare profondamente il tessuto economico e sociale.

Etica, regolazione e concentrazione del potere tecnologico

Tra i temi più dibattuti è emersa la questione della concentrazione dell’intelligenza artificiale nelle mani di pochi grandi operatori globali, con particolare attenzione alle implicazioni etiche, ai problemi di trasparenza e alla necessità di definire regole condivise.

La riflessione si è concentrata anche sul rapporto sempre più stretto tra tecnologia, lavoro, vita privata e identità personale, in uno scenario che sta ridefinendo i confini tra professione, famiglia e dimensione individuale.

Proprio per questo la tre giorni di Pasturo è stata pensata come un’occasione di confronto diretto e di approfondimento collettivo per comprendere come affrontare una rivoluzione che non è soltanto tecnologica, ma anche sociale e culturale.

L’analisi di Ivana Pais

Ad aprire il programma, venerdì pomeriggio, è stata Ivana Pais, docente di Sociologia dei processi economici e del lavoro all’Università Cattolica di Milano.

Nel suo intervento la docente ha illustrato l’evoluzione dei modelli lavorativi in funzione dello sviluppo tecnologico, affrontando temi come la nascita di monopoli e oligopoli tecnologici, il ruolo degli algoritmi, i rischi legati a bias e discriminazioni, oltre ai primi esempi di contrattazione collettiva dell’intelligenza artificiale all’interno delle organizzazioni.

Santagostino: «Una delle più grandi rivoluzioni del mercato del lavoro»

Tra gli interventi più attesi quello di Yuri Santagostino, presidente di Confservizi Lombardia, che ha sottolineato la portata storica del cambiamento in atto. «L’intelligenza artificiale non è da considerare semplicemente una tecnologia, ma una delle più grandi rivoluzioni del mercato del lavoro. Queste AI stanno sollevando temi etici, di regolazione e trasparenza che sono decisivi anche per noi. L’AI cambierà il modo del lavoro, il significato e le competenze con una velocità mai verificatasi prima».

Santagostino ha inoltre evidenziato come l’intelligenza artificiale sia già una realtà concreta all’interno delle aziende associate a Confservizi Lombardia. «L’AI è già presente nelle nostre imprese e dobbiamo essere capaci di gestirla al meglio. Nel settore idrico, ad esempio, viene utilizzata in modo predittivo per la manutenzione delle reti e per la gestione degli sportelli dedicati ai contratti».

I timori sul futuro dell’occupazione

Nel corso delle tavole rotonde sono emersi anche i potenziali effetti negativi dell’automazione e della digitalizzazione. A confrontarsi con Santagostino è stato Matteo Masciale, Temporary Manager Risorse Umane di ISMO, che ha espresso preoccupazione per la nascita all’interno di alcune aziende dei cosiddetti “digital twin” dei manager, sistemi progettati per replicare processi decisionali e funzioni tipicamente affidate alle persone.

Un fenomeno che apre interrogativi importanti sul futuro delle competenze professionali e sul ruolo umano all’interno delle organizzazioni.

Dal mondo delle startup è arrivato invece il contributo di Gabriele Ronchini, CEO di Zest Investments, che ha evidenziato come negli ultimissimi anni gran parte degli investimenti si sia concentrata sulla pura tecnologia e sulle applicazioni legate all’intelligenza artificiale. A lanciare un ulteriore campanello d’allarme è stato Rosario Iaccarino, formatore della FIM CISL, che ha posto l’accento sul concreto rischio di una significativa riduzione dei posti di lavoro in diversi comparti produttivi. A moderare il confronto è stato Marco Carcano dell’Ufficio Studi ACLI Milano.

La riflessione finale tra lavoro, società e persona

La giornata conclusiva di domenica è stata affidata a Padre Giuseppe Riggio, direttore della rivista Aggiornamenti Sociali, che ha dialogato con Delfina Colombo, presidente provinciale delle ACLI Milanesi, e con Gianni Borsa, presidente di Azione Cattolica Ambrosiana.

L’incontro ha consentito di allargare la riflessione agli aspetti culturali, sociali e antropologici della trasformazione in atto, ribadendo la necessità di mantenere la persona al centro del cambiamento tecnologico.

Il ruolo di Confservizi Lombardia

Confservizi Lombardia rappresenta oggi oltre 160 aziende che operano nei servizi pubblici locali, tra cui servizio idrico, igiene ambientale, energia, gas, housing sociale, trasporto pubblico, farmacie comunali, oltre a servizi sociali e culturali.

Fondata nel 1979, l’associazione rappresenta una realtà che impiega oltre 17 mila persone e genera un valore complessivo superiore a 5,7 miliardi di euro di fatturato.

Dal confronto emerso a Pasturo arriva un messaggio chiaro: l’intelligenza artificiale è destinata a trasformare profondamente il lavoro e la società. Governare questo cambiamento, attraverso regole, formazione e consapevolezza, sarà una delle sfide più importanti dei prossimi anni.