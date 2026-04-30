Job Day Valsassina 2026 a Barzio: nuovo record di partecipazione

Oltre 150 candidati e 16 aziende per la terza edizione promossa dalla Provincia di Lecco

Focus su lavoro, formazione e intelligenza artificiale

BARZIO – Nella mattinata di mercoledì 29 aprile la Provincia di Lecco ha organizzato presso la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino Riviera a Barzio la terza edizione del Job Day Valsassina, confermando l’iniziativa come punto di riferimento per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro sul territorio.

L’evento ha registrato un nuovo record di partecipazione con oltre 150 persone presenti, che hanno potuto confrontarsi con 16 realtà del territorio attive in diversi settori produttivi e con gli operatori accreditati al lavoro.

Tra le aziende e gli enti presenti figuravano Adecco Italia, Antenne Territoriali, Beri Bernardo & C., Casa Raggio di Sole, Combiarialdo, Confapi, Conica di Bernardelli P., Emilio Mauri, Gi Group, Iperal Supermercati, Lucca Assicurazioni, O-Pac, Odobez, Officine A. Melesi, Officine Piki e PFA. Presenti anche gli operatori dei Centri per l’Impiego di Lecco e Merate e del Collocamento Mirato della Provincia di Lecco.

Nel corso della mattinata hanno visitato gli stand l’Assessore alla Cultura, Turismo, Sport e Attività produttive della Comunità Montana Valsassina Sergio Galperti, il consigliere provinciale delegato al Centro Impiego Antonio Leonardo Pasquini e la dirigente della Direzione organizzativa VI Lavoro e Centri per l’Impiego Cristina Pagano.

Particolarmente apprezzato il workshop “IO E L’AI: il tuo alleato digitale per conquistare il lavoro che meriti”, realizzato dagli operatori del Centro per l’Impiego della Provincia di Lecco, che ha offerto strumenti pratici per l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nella redazione del CV e nella candidatura ai colloqui.

Grande interesse anche per il nuovo sportello CV Point, dedicato a consulenze gratuite e personalizzate per il miglioramento del curriculum vitae.

L’edizione 2026 si è così confermata un’importante occasione di incontro e crescita per il territorio. L’iniziativa rientra nel programma promosso dalla Provincia di Lecco nell’ambito della Convenzione 2024-2026 con Regione Lombardia, che affida alle Province la gestione delle funzioni delegate.

Si tratta del secondo Job Day dell’anno, all’interno di un calendario che nel 2026 prevede 10 appuntamenti complessivi, con un incremento di 4 eventi rispetto al 2025, con l’obiettivo di rafforzare i servizi di prossimità e favorire la partecipazione dei cittadini.

Il prossimo appuntamento sarà mercoledì 20 maggio all’Area Cazzaniga di Merate, con la prima edizione del Job Day area Merate.