Job Day Valsassina: tutto pronto per la terza edizione

L’iniziativa della Provincia di Lecco per favorire l’incontro tra le realtà del territorio e le persone disoccupate

Durante l’evento sarà comunque attivo il nuovo CV Point

BARZIO – Mercoledì 29 aprile dalle 8.30 alle 12.30, nella sede della Comunità Montana Valsassina a Barzio, torna il Job Day Valsassina, l’iniziativa della Provincia di Lecco finalizzata a favorire l’incontro tra le realtà del territorio e le persone disoccupate, in cerca di una nuova opportunità lavorativa o interessate a riattivarsi nel mondo del lavoro.

La partecipazione all’evento è libera e gratuita. Per agevolare il matching con le aziende presenti, è importante presentarsi muniti di curriculum vitae. Durante l’evento sarà comunque attivo il nuovo CV Point, un servizio dedicato dove gli esperti dei Centri per l’impiego della Provincia di Lecco offriranno consulenza gratuita per la stesura o il perfezionamento del CV.

Alle 10 l’evento entrerà nel vivo con il workshop interattivo IO E L’AI: il tuo alleato digitale per conquistare il lavoro che meriti, un’occasione di formazione gratuita e aperta a tutti i presenti che offre strumenti concreti di Intelligenza artificiale per migliorare il CV e adattare la propria candidatura alle offerte in modo efficace e consapevole. Attraverso esercitazioni pratiche e dimostrazioni dal vivo, i partecipanti impareranno a usare i nuovi strumenti digitali con autenticità e strategia.

La Provincia di Lecco parteciperà all’evento con gli stand dei Centri per l’impiego di Lecco e Merate e del Collocamento mirato.

Per iscriversi al Job Day occorre compilare l’apposito modulo online.

L’iniziativa si inserisce nel programma di eventi promossi dalla Provincia di Lecco per raggiungere gli obiettivi strategici assegnati da Regione Lombardia alle Province lombarde nell’ambito della Convenzione 2024-2026 per la gestione delle funzioni delegate.