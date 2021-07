Zona 2 Valsassina di Confcommercio Lecco, cambia la presidente

Passaggio di consegne tra l’uscente Angela Gobbi e Marina Orlandi

INTROBIO- Marina Orlandi di Pasturo è stata eletta all’unanimità presidente del Consiglio territoriale della Zona 2 Valsassina di Confcommercio Lecco per il quinquennio 2021-2026. La nuova presidente prende il posto di Angela Gobbi di Crandola Valsassina, che ha ricoperto l’incarico negli ultimi 5 anni.

Il cambio al vertice della Zona 2 è avvenuto lo scorso 28 giugno in occasione dell’assemblea elettiva, svoltasi presso il Comune di Introbio. Sempre all’unanimità sono state poi elette le altre rappresentanti che comporranno il Consiglio: si tratta della ex presidente Gobbi, di Nicoletta Pomi di Taceno e di Pierserafina Selva di Cortenova.

Compito del Consiglio territoriale è quello di promuovere e organizzare iniziative in favore delle attività presenti in Valsassina e di supportare le stesse per quanto concerne le problematiche che possono emergere nei diversi Comuni. Il tutto sempre con il supporto della struttura di Confcommercio Lecco, guidata dal direttore Alberto Riva.