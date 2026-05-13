Premana, Regione Lombardia approva la revisione del progetto RI.PRE.SA

Confermato il finanziamento regionale da quasi 2 milioni di euro per la riqualificazione dell’area ex FIM e gli interventi di rigenerazione urbana del paese

Mauro Piazza: “La rimodulazione del progetto non ne riduce l’ambizione ma ne rafforza la sostenibilità, mantenendo pienamente attive le funzioni previste”

PREMANA – Regione Lombardia ha approvato l’ipotesi di Atto Integrativo all’Accordo di Rilancio Economico Sociale e Territoriale (AREST) promosso dal Comune di Premana per il progetto “RI.PRE.SA. – Riprogettare Premana con sapere”, finanziato nell’ambito del Piano Lombardia.

Il provvedimento conferma il cofinanziamento regionale da 1 milione e 992mila euro destinato a un ampio programma di rigenerazione urbana, valorizzazione culturale e sviluppo economico del territorio.

La revisione del progetto si è resa necessaria a seguito dell’aumento dei costi delle materie prime e dei lavori nel comparto edilizio. La modifica principale riguarda l’area ex FIM, storica area siderurgica di Premana, dove verrà realizzato il solo “Fabbricato Bellati” come lotto funzionale al posto dei tre edifici previsti nella versione originaria del piano.

Nonostante la rimodulazione, resteranno confermate tutte le funzioni strategiche previste dall’Accordo: attività formative, spazi espositivi, percorsi multimediali dedicati alla lavorazione del ferro e alla tradizione artigianale locale, oltre a iniziative legate al turismo esperienziale.

Restano inoltre invariati gli altri interventi previsti dal progetto, tra cui le opere di mitigazione del rischio idrogeologico e di messa in sicurezza dell’area, la riqualificazione del parcheggio di via Roma, l’area intermodale in località Giabbio e i percorsi formativi rivolti alle imprese del territorio.

L’investimento complessivo aggiornato ammonta a 3 milioni e 306mila euro, mentre il contributo regionale rimane invariato e già programmato fino al 2026.

“Si tratta di un intervento che conferma la capacità di Regione Lombardia di accompagnare i territori anche nelle fasi di revisione progettuale, garantendo continuità agli investimenti e attenzione alle reali condizioni economiche dei cantieri” dichiara il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia, Mauro Piazza.

“Premana rappresenta un esempio concreto di come si possa coniugare recupero della memoria industriale, sicurezza del territorio e sviluppo turistico” aggiunge Piazza.

Secondo il sottosegretario, la revisione del piano non riduce la portata dell’iniziativa: “La rimodulazione del progetto non ne riduce l’ambizione, ma ne rafforza la sostenibilità, mantenendo pienamente attive le funzioni culturali, formative e produttive previste e restituendo valore a un’area storica da troppo tempo in stato di abbandono”.

Il progetto si concentra in particolare sulla riqualificazione dell’ex area siderurgica FIM, simbolo della tradizione premanese nella lavorazione del ferro e nella produzione artigianale di forbici e coltelli, eccellenze conosciute anche a livello internazionale.

“Il recupero del Fabbricato Bellati e dell’area circostante – conclude Piazza – consentirà di creare un collegamento tra la storia produttiva del paese e il suo presente industriale, rafforzando l’identità del territorio e generando nuove opportunità di sviluppo economico e turistico”.