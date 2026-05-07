Rifugio Bogani in vendita: il CAI Monza apre alle manifestazioni di interesse

Domande via PEC entro il 30 maggio 2026 per entrare nell’elenco dei soggetti interessati

Il Bogani, 40 posti letto a quota 1.816 metri, resta un punto di riferimento per escursionisti e alpinisti

ESINO LARIO – La sezione di Monza del Club Alpino Italiano apre alla possibilità di cedere il rifugio Bogani, storica struttura alpina a quota 1.816 metri nei pressi dell’Alpe di Moncodeno, nel territorio di Esino Lario. L’iniziativa si concretizza in una manifestazione di interesse finalizzata a raccogliere candidature per l’acquisizione dell’immobile.

Il Rifugio Bogani dispone di 40 posti letto ed è raggiungibile con circa un’ora e mezza di cammino dal parcheggio del Vò di Moncodeno, lungo itinerari molto frequentati sul versante nord della Grigna Settentrionale. La procedura avviata dal CAI Monza non costituisce ancora una vendita diretta, ma punta alla creazione di un elenco di soggetti interessati.

Le manifestazioni dovranno essere inviate via posta elettronica certificata all’indirizzo monza@pec.cai.it entro il 30 maggio 2026, utilizzando il modulo previsto e allegando la documentazione richiesta che si trova sul sito del Cai Monza. Eventuali chiarimenti dovranno essere inoltrati allo stesso indirizzo.

L’avvio di questa fase coincide con la conclusione della gestione trentennale di Mariangela Buzzoni ed Enrico Benedetti, alla guida del rifugio dal 1994. Nel 2023 Buzzoni ha ricevuto dal CAI il riconoscimento di “Custode delle Terre Alte”. Durante la recente messa annuale in ricordo dei caduti in montagna è arrivato il saluto ufficiale: “Dopo 31 anni restituiamo le chiavi”, ha detto Benedetti, ringraziando istituzioni e volontari.

Al momento non risultano proposte formalizzate per una nuova gestione. La decisione sul futuro del rifugio spetterà alla sezione monzese e agli organi centrali del CAI.