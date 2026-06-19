Valsassina, da Carozzi un confronto per costruire una visione condivisa

L’incontro promosso oggi a Pasturo ha riunito amministratori, imprese e operatori per discutere le prospettive di sviluppo della valle

“Il territorio, quando diventa identità condivisa, può generare valore per persone e imprese”, ha sottolineato Vera Carozzi aprendo l’incontro

PASTURO – La Valsassina come sistema vivo, capace di generare sviluppo attraverso il dialogo tra imprese, istituzioni, associazioni e comunità locali. È questo il tema al centro dell’incontro “Valsassina. Territorio come sistema vivo”, promosso da Carozzi Formaggi e ospitato nella mattinata di oggi, a Pasturo.

L’appuntamento ha riunito rappresentanti del mondo economico, amministrativo e associativo con l’obiettivo di riflettere sulle prospettive di crescita del territorio e sul ruolo che identità, collaborazione e capacità di fare rete possono svolgere nel suo sviluppo.

Ad aprire i lavori è stata Vera Carozzi, responsabile Marketing e terza generazione dell’azienda valsassinese, che ha posto l’accento sul legame tra il marchio e il territorio.

“Carozzi Formaggi non è soltanto un’azienda di prodotto, ma una realtà profondamente legata al luogo in cui è insediata. È una convinzione che portiamo avanti da sessant’anni, da quando mio nonno ha fondato questa realtà in Valsassina. Quando parliamo dei nostri formaggi, parliamo anche del territorio da cui nascono, della sua tradizione, della sua cultura, del suo paesaggio e delle persone che ogni giorno lo rendono vivo. Abbiamo voluto promuovere questo momento di confronto perché crediamo che il territorio, quando diventa identità condivisa, possa generare valore per le persone, per le imprese e per tutta la comunità”.

Il tema delle relazioni come motore di crescita è stato approfondito da Davide Rizzi, presidente del neonato Fondo di Comunità della Valsassina, che ha evidenziato l’importanza di preservare e rafforzare i legami tra i diversi soggetti del territorio.

“La comunità è una delle cose, nel mondo contemporaneo, più difficili da mantenere. Se non coltiviamo le relazioni, se non facciamo rete, rischiamo di perdere lo spirito che le caratterizza. Il Fondo di Comunità della Valsassina nasce per mettere in connessione istituzioni, privati, imprese e realtà del territorio per sviluppare progetti e moltiplicare le energie. Questa è una prima esperienza sovracomunale, da Ballabio a Premana, e rappresenta un passaggio importante: la Valsassina deve rimanere viva, deve pulsare, deve continuare a generare relazioni”.

Tra gli interventi istituzionali, quello di Mauro Piazza, sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia, che ha richiamato il ruolo delle imprese nella valorizzazione dei territori.

“La valorizzazione del territorio va di pari passo con la valorizzazione delle imprese. Carozzi Formaggi ha dimostrato quanto un’azienda possa contribuire allo sviluppo e alla promozione del proprio territorio. La Valsassina è un territorio ricco di intelligenza, iniziativa e capacità di proposta. Sta dimostrando di saper affrontare le sfide e di portare avanti iniziative capaci di riqualificare il territorio”.

Spazio poi al tema della collaborazione tra operatori economici con l’intervento di Carlo Montisci, destination manager della Rete di Imprese Montagne Lago di Como.

“Rete di Imprese Montagne del Lago di Como nasce da un’intuizione decisiva: di fronte a una difficoltà, gli imprenditori del territorio hanno scelto di unirsi per affrontarla insieme. L’obiettivo è aggregare, promuovere il territorio e creare condizioni favorevoli alla crescita delle imprese locali. Costruire qualcosa di unitario è la sfida più difficile, ma anche la più necessaria per dare forza e continuità a un territorio”.

Il confronto si è arricchito anche delle esperienze maturate in Valtellina grazie agli interventi di Paola Dolzadelli, del Distretto Agroalimentare di Qualità della Valtellina, ed Elio Moretti, presidente di APF Valtellina.

“Promuovere un prodotto non può prescindere dal promuovere il luogo da cui nasce. Il nome Valtellina, associato ai prodotti, è diventato un elemento di riconoscibilità e valore. L’agroalimentare, quando è inserito in una strategia condivisa, diventa una leva di attrattività, identità e sviluppo economico”, ha sottolineato Dolzadelli.

Moretti ha invece evidenziato come “il futuro di un territorio non si improvvisa: va governato, progettato e costruito con una visione condivisa. L’esperienza della Valtellina dimostra che il lavoro di rete è possibile anche in territori segnati da campanilismi e comunità molto piccole. La coesione è stata il primo risultato strategico”.

A chiudere il ciclo di interventi è stato Fabio Dadati, presidente di Confcommercio Lecco, che ha richiamato l’attenzione sulle trasformazioni del turismo e sulla necessità di governarne gli effetti.

“I flussi turistici oggi sono influenzati da dinamiche sovranazionali, dalla tecnologia, dai social e da nuove modalità di scelta e prenotazione. Non possiamo ignorarle, ma dobbiamo imparare a governarle. Il rischio è che alcuni modelli turistici consumino l’identità dei luoghi, riducendo la qualità della vita delle comunità che li abitano. Cultura, cibo, arte e relazioni sono strumenti fondamentali per difendere in modo attivo l’identità di un luogo, senza chiuderlo ma rendendolo più consapevole. Un territorio deve chiedersi non solo come attrarre visitatori oggi, ma come restare vivo e sostenibile tra venti o trent’anni”.

L’incontro, moderato da Ramona Brivio, CEO di Tramite Comunicazione, si è concluso con un momento simbolico: la presentazione di un’opera illustrata dedicata alla Valsassina realizzata dall’artista Simone Morelli, in arte Sibbou, insieme a Vera e Marco Carozzi. L’illustrazione, ispirata ai paesaggi, alle tradizioni e all’identità del territorio, sarà utilizzata come cartolina turistica per accompagnare la stagione estiva 2026.

Dal confronto è emersa una visione condivisa: la Valsassina può rafforzare il proprio ruolo e creare nuove opportunità di sviluppo soltanto attraverso la collaborazione tra imprese, istituzioni, associazioni e comunità locali. Un percorso che, secondo i relatori intervenuti, passa dalla capacità di fare sistema e di valorizzare il territorio come patrimonio comune.