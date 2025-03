Zamperini e Bonazzola al lavoro per supportare l’agricoltura eroica della Valsassina

Incontro presso la Comunità Montana a Barzio

Presto un tavolo sulla filiera del recupero degli scarti

BARZIO – Si è svolto presso la sede della Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera, un incontro tra gli agricoltori e allevatori locali, il Consigliere Regionale lecchese, Giacomo Zamperini e il Vicepresidente della Comunità Montana, Michael Bonazzola. L’obiettivo, quello di fare il punto sulle criticità del settore agricolo della Valsassina, fondamentale per l’economia e l’identità del territorio.

“La Valsassina, – ha commentato Giacomo Zamperini, Consigliere Regionale lecchese – si distingue non solo per la sua morfologia unica, ma anche per la qualità dei suoi prodotti, come i formaggi, l’olio, il miele e il vino. La qualità è il nostro punto di forza. Non si tratta di quantità, ma di un valore che rende il nostro territorio un faro per chi cerca eccellenza. Inoltre, va riconosciuta la funzione che queste imprese agricole hanno nella protezione del territorio, oltre che il valore della loro produzione”.

Il Presidente della Commissione Montagna di Regione Lombardia ha inoltre ribadito l’impegno costante con l’Assessore all’Agricoltura Alessandro Beduschi e il Vicepresidente della Comunità Montana, Michael Bonazzola, per individuare misure ad hoc a sostegno degli agricoltori. “L’obiettivo è quello di rendere il nostro territorio sempre più competitivo, sostenibile e orgogliosamente ancorato alla tradizione di qualità che lo contraddistingue, riconoscendo ai nostri agricoltori il ruolo che gli spetta, quello di custodi della terra”.

“Un tema centrale emerso durante l’incontro è stato quello dell’istituzione di un tavolo di lavoro dedicato alla ‘filiera del recupero degli scarti’, come la biomassa legnosa e le deiezioni animali. Questo nuovo progetto ha l’obiettivo di trasformare le difficoltà in opportunità, valorizzando le specificità delle terre alte della Valsassina e contribuendo a una gestione sostenibile delle risorse naturali.”

Michael Bonazzola, Vicepresidente della Comunità Montana, ha dichiarato: “L’incontro di oggi è un passo fondamentale nel nostro impegno a supportare le realtà agricole locali. Abbiamo ascoltato direttamente chi, con impegno e passione, valorizza le risorse uniche del nostro territorio. Il nostro obiettivo è consolidare una sinergia tra agricoltura, Comunità Montana e Regione Lombardia, per affrontare insieme le sfide future”.