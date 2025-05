Varenna: grande successo per il convegno sula gestione del personale negli enti pubblici

Il Convegno, organizzato dalle province di Lecco, Como e Sondrio a Villa Monastero, ha raccolto oltre 200 presenze

“Vogliamo attrarre talenti, modernizzare i processi, offrire ai Comuni un supporto sempre più qualificato”

VARENNA – Il convegno “La gestione del personale tra vincoli di finanza pubblica e riforme istituzionali: quali prospettive per gli enti locali?” tenutosi a Villa Monastero di Varenna lunedì 12 maggio ha riscosso un enorme successo di pubblico, vedendo la partecipazione di oltre 200 persone.

Il Convegno, organizzato dalle Province di Lecco, Como e Sondrio con il patrocinio dell’Unione delle Province lombarde, ha rappresentato un’importante occasione di aggiornamento e confronto sui temi attuali riguardanti la gestione del personale nelle amministrazioni pubbliche e, in particolare, negli enti locali. In un contesto caratterizzato da vincoli finanziari e da riforme istituzionali che impattano direttamente sull’organizzazione degli enti locali, il Convegno ha offerto spunti di riflessione e approfondimento per amministratori e professionisti del settore.

Prima di iniziare i lavori il Consigliere della Corte dei conti Amedeo Bianchi ha voluto ricordare il Prefetto Andrea De Martino, scomparso nei giorni scorsi, molto legato al territorio lecchese, a Varenna per la sue diverse partecipazioni al Convegno di Studi amministrativi e alla Valsassina dove aveva casa. Il Presidente aggiunto della Corte dei conti Tommaso Miele, in collegamento da remoto, ha presentato il Convegno, moderato da Gianni Trovati noto giornalista di politica economica.

La Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann ha affermato: “Villa Monastero ha sempre ospitato convegni prestigiosi con relatori illustri ed è diventata negli anni luogo di riflessione e approfondimento su diverse tematiche. Per le Province e i Comuni, soprattutto quelli di piccola dimensione, quello del personale è un tema importantissimo e complicato; le pubbliche amministrazioni devono trovare soluzioni efficaci per diventare più attrattive e sopperire alla mancanza di personale. Come Provincia di Lecco abbiamo puntato molto sulla formazione, organizzando anche un corso per preparare i giovani ad affrontare con successo i concorsi, in modo che siano preparati a entrare e pronti a lavorare nella pubblica amministrazione. Le norme devono cambiare e adeguarsi ai tempi di oggi: se vogliamo garantire servizi adeguati ed efficaci dobbiamo avere al nostro interno persone preparate e qualificate”.

“Noi Province, pur avendo una buona capacità teorica di assunzione, ci scontriamo con limiti finanziari che impediscono di tradurre questa forza potenziale in azione concreta. – ha sottolineato il Presidente della Provincia di Como Fiorenzo Bongiasca -. Oggi più che mai siamo chiamati a essere un punto di riferimento operativo per i territori, ma serve un cambio di passo, serve una politica chiara che investa nel rafforzamento delle Province, dando strumenti concreti per rispondere alle richieste sempre più complesse che arrivano dai territori. Vogliamo attrarre talenti, modernizzare i processi, offrire ai Comuni un supporto sempre più qualificato”.

“La gestione del personale rappresenta oggi una delle sfide principali per le pubblica amministrazione a tutti i livelli, soprattutto in un contesto caratterizzato da vincoli finanziari e riforme ancora incompiute. In questo scenario il capitale umano si conferma la risorsa più preziosa, soprattutto per la pubblica amministrazione, per raggiungere l’obiettivo delle qualità dei servizi che dobbiamo alle nostre comunità, per sostenere l’innovazione e lo sviluppo dei territorio. La collaborazione tra Province è fondamentale per affrontare insieme le nuove complessità e per valorizzare le esperienze. Solo attraverso il dialogo possiamo rafforzare il ruolo delle amministrazioni locali e costruire risposte efficaci alle esigenze delle nostre comunità” – ha concluso il Presidente della Provincia di Sondrio Davide Menegola.