Vent’anni di pari opportunità, a Lecco il convegno sulle tutele e il lavoro

L’incontro si terrà il 13 ottobre alla Camera di Commercio di Lecco

Saranno presentati in anteprima i dati 2025 sulle dimissioni di lavoratrici madri e lavoratori padri

LECCO – Fare il punto su vent’anni di tutele, analizzare i risultati raggiunti e guardare alle sfide che attendono il mondo del lavoro sul fronte delle pari opportunità. È l’obiettivo del convegno “Il D.lgs. 198/2006 compie 20 anni: evoluzione, attività e prospettive”, in programma martedì 13 ottobre 2026 alle ore 11 alla Camera di Commercio di Lecco.

L’iniziativa è promossa dalla Consigliera di Parità della Provincia di Lecco Marianna Ciambrone, in collaborazione con l’Ispettorato del Lavoro e l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Lecco. L’appuntamento sarà dedicato all’analisi dell’applicazione del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a vent’anni dalla sua entrata in vigore.

Il convegno rappresenterà un momento di riflessione sull’evoluzione delle tutele e sulle prospettive future in materia di pari opportunità, con particolare attenzione alla situazione del territorio lecchese.

Proprio la dimensione locale sarà al centro di uno dei momenti principali dell’incontro. Nel corso dei lavori verranno infatti presentati in anteprima i dati relativi al 2025 sulla convalida delle dimissioni delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri con figli al di sotto dei 3 anni di età.

Si tratta di un indicatore utile a leggere le dinamiche legate alla genitorialità e alla possibilità di conciliare la vita familiare con quella professionale. I dati consentiranno così di tracciare una fotografia aggiornata della situazione nel territorio lecchese, inserendola nel più ampio quadro delle politiche e delle tutele previste dal Codice delle pari opportunità.

L’appuntamento del 13 ottobre sarà quindi l’occasione per ripercorrere due decenni di evoluzione normativa e di attività sul fronte delle pari opportunità, ma anche per interrogarsi sulle sfide ancora aperte e sulle prospettive future, a partire dal rapporto tra lavoro, genitorialità e conciliazione dei tempi di vita.