Welfare, a Lecco il confronto sulla riforma della disabilità con il ministro Locatelli

Venerdì 6 novembre il Politecnico ospita un incontro promosso da ATS Brianza con Auser Lecco

Tra gli interventi il ministro Alessandra Locatelli e l’assessore regionale Elena Lucchini

LECCO – La riforma della disabilità, il Progetto di Vita e l’innovazione dei servizi saranno al centro del convegno “Il Welfare che cambia. La Riforma della disabilità e il Progetto di Vita come spinta all’innovazione dei servizi”, in programma venerdì 6 novembre al Politecnico di Milano – Polo Territoriale di Lecco. Un appuntamento dedicato alle trasformazioni del sistema di welfare e alle nuove prospettive per ripensare i servizi, i percorsi di cura e il sostegno alle persone fragili e alle loro famiglie.

L’iniziativa è promossa da ATS Brianza, in collaborazione con Auser Lecco e il Politecnico di Milano, e riunirà rappresentanti delle istituzioni, del sistema sociosanitario, del mondo accademico, degli enti locali e del terzo settore. Tra gli ospiti attesi figurano il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, l’assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari Opportunità Elena Lucchini e il direttore generale della Direzione Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari Opportunità di Regione Lombardia Francesco Maria Foti.

Al centro del confronto ci sarà il Progetto di Vita, uno degli elementi cardine della riforma, che punta a mettere la persona al centro dei percorsi di sostegno, valorizzandone desideri, aspirazioni e possibilità di partecipazione alla vita della comunità. L’obiettivo è approfondire il ruolo delle reti territoriali nell’accompagnamento delle persone con disabilità e dei caregiver familiari.

Il programma affronterà diversi aspetti dell’evoluzione del welfare: dalle politiche regionali a sostegno della disabilità agli strumenti per accompagnare le famiglie, dall’innovazione tecnologica applicata all’assistenza alla robotica e ai servizi intelligenti. Spazio anche al sostegno alla domiciliarità, al ruolo degli Ambiti territoriali e al contributo del volontariato nella costruzione di comunità inclusive.

Un’attenzione particolare sarà riservata alle conseguenze dell’invecchiamento della popolazione e all’aumento delle situazioni di fragilità. Temi che richiedono, secondo l’impostazione dell’incontro, una maggiore integrazione tra servizi sanitari, sociosanitari e sociali, oltre a interventi basati sulla prossimità e sulla valorizzazione delle risorse delle comunità locali.

“La riforma della disabilità rappresenta un passaggio culturale prima ancora che organizzativo, perché ci chiede di mettere al centro la persona e di costruire risposte sempre più personalizzate e vicine ai bisogni reali delle famiglie”, sottolinea Paola Palmieri, direttore generale di ATS Brianza. “Il Progetto di Vita ci offre l’opportunità di rafforzare il lavoro di rete tra istituzioni, servizi, enti locali, associazioni e comunità, valorizzando l’innovazione e la collaborazione tra tutti gli attori del territorio. Come ATS Brianza siamo impegnati a promuovere percorsi che favoriscano inclusione, autonomia e qualità della vita, sostenendo al tempo stesso il fondamentale ruolo svolto dai caregiver familiari”.

Tra gli altri relatori figurano Antonio Colaianni, direttore sociosanitario di ATS Brianza; Maurizio Maggioni, vicepresidente del Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci; Filippo Viganò, presidente del CSV Monza Lecco Sondrio; Claudio Dossi, presidente di Auser Lecco; Marta Gandolla, ricercatrice del Politecnico di Milano; e Marco Sacco, ricercatore del CNR-STIIMA. I loro interventi contribuiranno a presentare esperienze, progetti e prospettive innovative per il sostegno alle persone fragili e alle loro famiglie.

Il convegno si svolgerà venerdì 6 novembre, dalle 10 alle 13, nell’aula B0.7 dell’edificio 9 del Politecnico di Milano – Polo Territoriale di Lecco, in via Gaetano Previati 1. La partecipazione è gratuita, previa iscrizione attraverso il form indicato nella locandina dell’evento.