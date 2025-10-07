Welfare aziendale come leva per attrarre talenti: seminario al Politecnico di Lecco

Il Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano ospita il seminario “Progettare il welfare aziendale”

Esperti e imprenditori del territorio discuteranno trategie e buone pratiche per motivare il personale e favorire la crescita delle imprese lecchesi

LECCO – Il Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano ospiterà, venerdì 10 ottobre dalle 15.00 alle 17.30, il seminario “Progettare il welfare aziendale”. L’iniziativa è rivolta a imprenditori, manager e stakeholder interessati a scoprire come il welfare aziendale possa diventare uno strumento strategico per motivare il personale e attrarre nuove risorse umane.

L’evento, organizzato dalla sede lecchese del Politecnico, si colloca all’interno del Patto territoriale per le competenze, l’orientamento e il lavoro in provincia di Lecco, di cui la Provincia di Lecco è capofila di un partenariato composto da 15 attori locali.

Durante il seminario interverranno i rappresentanti del Politecnico di Milano, dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Lecco e di Sviluppo Lavoro Italia. A seguire, è prevista una tavola rotonda con imprenditori del territorio che condivideranno esperienze concrete nella progettazione e implementazione di piani di welfare aziendale.

Pur avendo un focus sui settori metalmeccanico ed elettrico/elettronico, l’iniziativa si rivolge a tutte le attività economiche della provincia, vista la trasversalità degli strumenti di welfare aziendale.

L’iniziativa rientra nelle azioni promosse nell’ambito della Politica di Coesione 2012-2027 ed è cofinanziata dal Fondo sociale europeo Plus.

Per informazioni è possibile contattare il Polo territoriale di Lecco al numero 0341 488700 o via email polo-lecco@polimi.it.

QUI LA LOCANDINA