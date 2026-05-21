ATTENZIONE. La pagina Facebook di Lecconotizie.com è stata hackerata

La pagina Facebook del nostro quotidiano non risulta più sotto il controllo diretto della redazione

Comunicazione ai lettori

La pagina Facebook di Lecconotizie.com è stata hackerata e non è più sotto il controllo della redazione.

Chi ha effettuato l’attacco ha preso possesso della pagina e potrebbe pubblicare contenuti, messaggi o inserzioni non riconducibili alla nostra attività giornalistica.

Abbiamo già avviato tutte le procedure necessarie con Meta con l’auspicio di poter recuperarer l’account.

Invitiamo tutti i lettori a fare riferimento esclusivamente al sito ufficiale Lecconotizie.com e agli altri nostri canali verificati “Instagram” e “X”.

Grazie per l’attenzione e per la collaborazione.

Il Direttore

Lorenzo Colombo