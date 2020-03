Lecconotizie ringrazia tutti i lettori e tutti gli sponsor per il sostegno

Avere domani le informazioni che servono oggi potrebbe essere persino “fatale”

Il nostro è un servizio che passa anche attraverso la condivisione e il sostegno della solidarietà generando partecipazione collettiva

EDITORIALE – Informazione: in questo momento storico, nel caos mondiale generato dall’epidemia del Coronavirus, tutti hanno compreso l’importanza di averla puntuale e precisa.

Avere domani le informazioni che servono oggi potrebbe essere persino “fatale”: finanziariamente, economicamente, esistenzialmente.

Mail, messaggi, video chiamate, social, chat, dirette streaming nessuno ne ha potuto fare a meno per generare informazione e per acquisirne.

L’informazione corre lungo la Rete ormai da tempo e anche i più scettici, oggi, se ne sono accorti.

Fermatevi e immaginate solo per una manciata di secondi cosa sarebbe stato questo momento senza l’informazione online che la Rete permette di avere in real time.

Un’informazione che vi raggiunge subito, ovunque voi siate, in qualunque momento: su Pc, tablet, arrivando fin nelle vostre tasche sullo smartphone.

In questo universo anche Lecconotizie sta cercando di dare e fare del proprio meglio, da buon giornale locale, per informare i propri lettori. Per cercare di dare un buon servizio: chiaro, trasparente, immediato.

Si lavora tanto, non solo oggi, e si lavora sempre con grande passione, senza la quale è davvero difficile svolgere un lavoro come il nostro.

Un servizio che rendiamo ai nostri lettori gratuitamente, 365 giorni all’anno e che lo possiamo garantire solo grazie ai numerosi sponsor che ci hanno sostenuto e che ci stanno sostenendo oggi ancor di più.

A tutti voi un grazie di cuore perché ci state permettendo di garantire un servizio importante e fondamentale per la comunità che abbiamo visto non si esaurisce nel “dare notizie”, ma passa anche attraverso la condivisione e il sostegno della solidarietà generando una partecipazione collettiva senza la quale, è evidente, non potremmo superare, seppur con fatica e sacrifici, questo momento epocale. Un servizio che passa attraverso i pensieri, le storie e le emozioni di chi sta vivendo in prima linea questa battaglia, che vuole raccontare, raccontarsi, trasmettere le proprie sensazioni e le proprie opinioni.

Quindi grazie, grazie di cuore a tutti coloro che ci stanno dando un sostegno.

Un grazie doveroso anche a tutti i lettori e a coloro che contribuiscono a rendere più ricco il nostro giornale con segnalazioni e foto. Infine, ma non da ultimo, un grazie a chi sta lottando in prima linea e non solo per salvare vite umane.

Il Direttore Lorenzo Colombo e tutta la Redazione di Lecconotizie