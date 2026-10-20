Maranza e proteste violente a Lecco? Tutto a “Post”

Quando la prevenzione non è allarmismo, ma una responsabilità verso Lecco e i suoi cittadini

LECCO – Per qualcuno sarà stato un giorno di ordinaria follia. Altri diranno che è sempre meglio prevenire che curare. Qualcun altro sosterrà che la presenza di alcune persone in città mosse dalla “voglia di difenderla” abbia contribuito a scoraggiare eventuali iniziative. E poi ci saranno quelli che “l’avevo detto che era tutta una farsa e non sarebbe successo niente”… naturalmente con la certezza granitica del senno di poi.

Archiviati gli immancabili opinion leader da tastiera, quelli che hanno una spiegazione pronta per tutto e una soluzione infallibile per ogni problema, resta una questione un po’ più seria: come si deve comportare una città quando circolano messaggi che prospettano possibili episodi di violenza all’indomani di fatti di cronaca pesanti? (chiedere a Milano, Bologna e Torino per maggior informazioni).

Chi ha responsabilità nella gestione della sicurezza pubblica non può permettersi il lusso di ragionare come nei commenti sui Social. Non può liquidare tutto con un’alzata di spalle e un “sarà la solita fake news”, così come non può prendere per oro colato ogni messaggio che rimbalza da una chat all’altra. Servono raziocinio, ponderatezza e capacità di valutare i rischi.

Perché se poi qualcosa succede, gli stessi che fino a poche ore prima minimizzavano diventano improvvisamente esperti di ordine pubblico, pronti a chiedere conto a chi avrebbe dovuto garantire la sicurezza. Una trasformazione prodigiosa, che sui social non conosce limiti.

Questo, ovviamente, non significa credere a tutto quello che circola online, né confondere un’indiscrezione con una notizia verificata. Significa non escludere un rischio prima di averlo valutato, pur nella consapevolezza che, quando ci si trova di fronte a mobilitazioni spontanee, senza una regia riconoscibile, referenti identificabili o programmi prestabiliti, una valutazione completa e preventiva è spesso impossibile. È proprio questa imprevedibilità a rendere necessario un approccio prudente: non dare per certo che accadrà qualcosa, ma nemmeno presumere di poter sapere in anticipo che non accadrà nulla.

C’è poi un altro aspetto che, tra una battuta e un commento sarcastico, rischia di passare in secondo piano: la percezione di sicurezza dei cittadini. Quando l’incertezza lascia spazio alla paura, la presenza delle istituzioni sul territorio conta. Conta per chi deve lavorare, per chi deve uscire di casa, per chi vuole semplicemente vivere la propria città senza chiedersi se una serata possa trasformarsi in qualcosa di diverso da quello che aveva programmato.

La presenza e la vicinanza alle persone non sono un dettaglio trascurabile. Sono parte della risposta che una comunità si aspetta da chi ha il compito di tutelarla. E se alla fine non succede nulla, non è detto che non si sia fatto nulla di utile. A volte il risultato della prevenzione è proprio questo: non avere niente da raccontare il giorno dopo, se non le polemiche di chi avrebbe preferito poter dire “ve l’avevo detto”.

Il problema, del resto, è che sui social la paura viaggia veloce, spesso molto più veloce delle verifiche. Messaggi, video, indiscrezioni e ricostruzioni più o meno fantasiose fanno leva sulle emozioni: rabbia, paura, indignazione e, talvolta, il gusto di sentirsi parte di una battaglia. La realtà si mescola alla suggestione, la suggestione diventa certezza e la certezza viene condivisa. Nel frattempo, qualcuno deve fare i conti con le conseguenze concrete di quello che, per altri, è soltanto un contenuto da commentare.

È la politica del terrore, o quantomeno una comunicazione che finisce per produrre effetti simili: alimentare tensione, amplificare le preoccupazioni e condizionare la quotidianità. Non sempre c’è una regia, non sempre c’è un piano. A volte basta la somma di messaggi incontrollati, interpretazioni frettolose e condivisioni compulsive. Il risultato, però, può essere lo stesso: una città che si interroga, cittadini che si preoccupano e istituzioni chiamate a valutare una situazione senza poter aspettare che i commentatori abbiano finito di discutere.

Ecco perché il confine è sottile, ma fondamentale. Non bisogna credere a tutto, ma nemmeno deridere tutto. Non bisogna alimentare il panico, ma neppure scambiare la prudenza per allarmismo. E soprattutto, non si può pretendere che chi ha responsabilità operative si comporti come chi, comodamente seduto sul divano, può permettersi di scommettere sulla possibilità che non accada niente.

Essere ostaggio della paura in casa propria, nella propria città, è inammissibile. Ma lo è altrettanto prendere sottogamba situazioni che meritano attenzione. La libertà di vivere gli spazi pubblici senza timori e la necessità di prevenire possibili disordini non sono concetti in contraddizione. Sono due facce della stessa responsabilità.

Lecco, in questa circostanza, ha scelto la strada della prevenzione e della presenza sul territorio. E se qualcuno riterrà che sia stato tutto inutile, è libero di farlo. Magari, prima di trasformare il mancato verificarsi di un incidente nella prova che non esistesse alcun rischio, potrebbe ricordare una cosa semplice: non sempre ciò che non accade dimostra che non sarebbe potuto accadere.

Ma questo, naturalmente, richiede un piccolo sforzo di ragionamento. Molto più semplice scrivere un commento, distribuire patenti di incompetenza e proclamarsi profeti a posteriori.

Con i tempi che corrono, prevenire senza cedere al panico è una responsabilità. E Lecco oggi ha cercato di farlo, pur in una giornata che ha avuto conseguenze concrete: qualche negozio chiuso, alcuni studenti rimasti a casa da scuola, timori e preoccupazioni comprensibili. Perché un po’ di apprensione, davanti a situazioni di questo genere, è naturale. La sfida è non lasciare che si trasformi in allarme incontrollato. Non sarà una storia abbastanza spettacolare per conquistare i social, ma forse è proprio questa la buona notizia: quando la prevenzione funziona, non sempre c’è un disastro da commentare.