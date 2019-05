Comuni a lista unica: quorum raggiunto, già eletti 14 sindaci

Affluenza abbondantemente sopra il 50% nei comuni con un unico candidato

Possono già festeggiare l’elezione 14 sindaci in provincia di Lecco

LECCO – Ci sono candidati che non devono aspettare lo spoglio del voto per conoscere il risultato dell’elezione: sono i candidati sindaci dei Comuni, ben 14 nel lecchese, dove si è presentata un’unica lista a questa corsa elettorale, in alcuni casi si tratta dello stesso sindaco uscente a ripresentarsi per il nuovo mandato.

Per loro, un unico scoglio da superare: il raggiungimento quorum del 50%.+1voto per l’annullamento delle elezioni e quindi il commissariamento.

Obiettivo abbondantemente raggiunto in tutti e 14 i Comuni. Certo lo scrutinio dovrà decretare i voti effettivamente validi ma, salvo sorprese, i candidati possono tirare un sospiro di sollievo, il temuto astensionismo non si è manifestato.

E così festeggiano la loro elezione (o rielezione) a sindaco Roberto Azzoni ad Abbadia, Luca Cattaneo a Bulciago, Angelo Isella a Civate, Sabina Panzeri a Costa Masnaga, Ave Pirovano a Cremella, Matteo Redaelli a Rogeno, Emanuele De Capitani a Sirone, Giacomo Angelo Valsecchi a Suello.

Concludono la lista i sindaci eletti (e rieletti) in Valsassina: Roberto Combi a Cassina, Sergio Galperti a Cortenova, Andrea Corti a Moggio, Renato Busi a Parlasco, Mauro Artusi a Primaluna, Leonardo Enicanti a Vendrogno