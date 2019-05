Elezioni Amministrative ed Europee. Tutte le informazioni per votare nel lecchese

Manca un giorno alle Elezioni. Domattina alle 7 si apriranno i seggi

Consulta in questo articolo tutti i candidati e le liste in corsa per le Elezioni Europee e le Amministrative nei comuni al voto nel lecchese

LECCO – Domani, domenica 26, si apriranno le urne. Dalle 7 alle 23 in tutta Italia si voterà per il rinnovo del Parlamento Europeo, in contemporanea per 51 comuni lecchesi l’appuntamento sarà anche con le Amministrative per eleggere le nuove giunte comunali.

Le operazioni di scrutinio per quanto riguarda le Elezioni Europee si svolgeranno subito dopo la chiusura dei seggi; mentre, per le Elezioni Comunali inizierà alle ore 14 di lunedì 27 maggio.

ELEZIONI COMUNALI

Dal Lago alla Valsassina, dall’hinterland del capoluogo fino alla Brianza, questa tornata elettorale in provincia di Lecco coinvolgerà cento candidati, sostenuti da altrettante, liste in corsa verso la carica di primi cittadini.

Consulta QUI tutti i candidati e le liste al voto nel lecchese.

Come si vota alle Amministrative? Puoi trovare QUI tutte le informazioni.

ELEZIONI EUROPEE

I cittadini saranno chiamati ad esprimere il proprio voto anche per il rinnovo dei deputati, rappresentanti i Paesi membri, dell’Europarlamento a Bruxelles, l’unico organo ad elezione diretta. Gli aventi diritto al voto lecchesi riceveranno una scheda grigia, corrispondente alla circoscrizione Nord-Occidentale, sulla quale potranno esprimere la propria preferenza fra 16 liste, per un totale di 276 candidati.

Tre i candidati lecchesi: Pietro Fiocchi, candidato con Fratelli d’Italia, Marta Casiraghi, della Lega e Alberto Anghileri, in lista con La sinistra. A loro si aggiunge Nicoletta Molinari, nata a Lecco, ma residente a Erba, candidata con Fratelli d’Italia.

QUI tutte le liste ed i candidati alle Europee.

Come si vota per le Europee? QUI tutte le informazioni.