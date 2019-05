Cinquantuno comuni al voto e altrettanti sindaci da eleggere

Ecco tutti i candidati e le liste in provincia di Lecco

LECCO – Il 26 maggio i cittadini torneranno alle urne per eleggere sindaci e consigli comunali: in provincia di Lecco questa tornata elettorale coinvolgerà ben 51 Comuni, dal Lago alla Valsassina, dall’hinterland del capoluogo alla Brianza.

Cento candidati sostenuti da altrettante liste che si sfideranno a colpi di preferenze per conquistare la guida delle amministrazioni comunali. Sono chiamati ai seggi oltre 166 mila elettori.

Si andrà al voto in comuni importanti come Merate e Casatenovo, rispettivamente la seconda e la quarta cittadina per popolazione dopo Lecco, e Valmadrera, quinta per popolazione con i suoi 11 mila abitanti.

Strategico sarà anche il voto ad Oggiono, dove si affronteranno due liste di centrodestra e una di centrosinistra, a Malgrate, dove sono addirittura quattro i candidati sindaci in lizza.

All’opposto sono diversi i comuni dove si è fatta avanti un’unica lista: è il caso di Abbadia Lariana e Civate, di Costa Masnaga e Sirone, di Suello e Vendrogno, Rogeno e Primaluna, di Moggio e di Cremella, di Bulciago e Cassina.

Ecco quindi liste di ogni Comune. Clicca sulla lista per conoscere candidato sindaco e i candidati consiglieri.

(E’ possibile inviare le foto dei candidati consiglieri mancanti a redazione@lecconotizie.com)

ABBADIA LARIANA

AIRUNO

ANNONE BRIANZA

BARZAGO

BARZIO

BOSISIO PARINI

BULCIAGO

CARENNO

CASATENOVO

CASARGO

CASSAGO BRIANZA

CASSINA VALSASSINA

CASTELLO BRIANZA

CIVATE

COLLE BRIANZA

CORTENOVA

COSTA MASNAGA

CREMELLA

DERVIO

DOLZAGO

DORIO

ERVE

GALBIATE

GARBAGNATE MONASTERO

INTROBIO

IMBERSAGO

LIERNA

LOMAGNA

MALGRATE

MARGNO

MERATE

MOLTENO

MOGGIO VALSASSINA

MONTE MARENZO

MONTICELLO BRIANZA

OSNAGO

OGGIONO

PADERNO D’ADDA

PAGNONA

PARLASCO

PASTURO

PRIMALUNA

ROGENO

SIRONE

SUELLO

TACENO

VALGREGHENTINO

VALMADRERA

VENDROGNO

VERCURAGO

VERDERIO