Ballabio. Al seggio i figli di un candidato. Bussola: “Scelta poco opportuna”

Presidente e segretario di seggio i figli di un candidato consigliere a Ballabio

Il candidato sindaco Bussola: “Non è irregolare, ma un po’ inopportuno”

BALLABIO – “Mi fido ciecamente, ma credo sarebbe stato opportuno fare scelte diverse”. Così Giovanni Bruno Bussola, candidato sindaco di Nuovo Slancio per Ballabio commenta la situazione legata ad un seggio elettorale (il n°3) dove figura come presidente di seggio la figlia di un candidato consigliere della lista avversaria e come segretario il fratello della stessa.

“La nomina della presidenza viene estratta, non è cercata, ma la scelta del segretario è fatta dal presidente – prosegue Bussola – nulla di irregolare ma forse, essendoci un legame con un candidato, sarebbe stato opportuno rinunciare all’incarico o almeno nominare qualcun altro come segretario”.

“Nessuna illazione da parte mia, ribadisco, ma sarebbe stato possibile evitare ogni malumore facendo scelte differenti”.