Elezioni. Ambientalmente presenta la lista: parola chiave “sostenibilità”

Presentazione pubblica per la civica ambientalista di Alessio Dossi

Gattinoni: “La sostenibilità sarà una delega specifica del sindaco”

LECCO – Un assessore, due consigliere comunali uscenti e tanti giovani: la lista elettorale di Ambientalmente Lecco si è presentata ieri, martedì, in un doppio appuntamento nella sala conferenze della Cgil e alla Pizzeria Fiore, l’ex Wall Street rinata nel segno della legalità. Una lista composta per metà da candidati e candidate.

“E’ stato un anno di lavoro intenso che ha coinvolto tutti i candidati”ha spiegato Alessio Dossi, assessore all’Ambiente dell’attuale amministrazione comunale e fondatore di Ambientalmente, un nuovo soggetto politico ispirato da un ambientalismo incentrato sulla sostenibilità.

“L’ambiente è sicuramente il focus principale, ma quando parliamo di sostenibilità lo facciamo a 360 gradi, c’è una prospettiva anche di carattere sociale, perché il tema sia veramente alla portata di tutti e non resti elitario, ed economico, di opportunità lavorative che hanno bisogno di essere reinterpretate mettendo al centro questioni come la responsabilità sociale d’impresa” ha spiegato Dossi.

“Vogliamo parlare di contenuti, cercare di condividere la nostra visione con le persone – ha proseguito – l’altra sera in piazza con Salvini si è vista poca visione e molti slogan, sempre buoni per parlare alla pancia della gente. Noi vogliamo una politica diversa”.

Ambientalmente è parte della coalizione di centrosinistra che sostiene la candidatura a sindaco di Mauro Gattinoni: “Il dialogo con Alessio Dossi è iniziato lo scorso anno, quando ancora ero direttore in Api lavorando a contatto con le imprese – ha raccontato Gattinoni – per decenni il tema ambientale era vissuto come qualcosa di scabroso, un limite per la cultura industriale anche del nostro territorio. Nel tempo le cose sono cambiate, c’è una maggiore sensibilità. Ci sono nuove tecnologie e nuove professioni nel campo dell’ambiente”

Sostenibilità è oggi una parola chiave “in ambito economico ma anche sociale, è un cambio di paradigma nel modo di operare anche nella pubblica amministrazione che ci ha visto subito d’accordo e abbiamo deciso di mantenere una delega specifica sul tema della sostenibilità che sarà in capo al sindaco quale matrice di tutte le politiche – ha annunciato Gattinoni – dal piedibus alla mensa nelle scuole, alla scelta dei fornitori, privilegiando per esempio quelli locali o le aziende che attuano la sostenibilità. Così’ la pubblica amministrazione può diventare motore dell’innovazione”

“Il ruolo di Ambientalmente nella coalizione, con un ambientalismo non ideologico ma che ha un occhio sul futuro e sul presente, è quello di insegnare un modo nuovo di fare politica, quella del domani e delle future generazioni”.

I candidati di Ambientalmente Lecco

Alessio Dossi

Renata Zuffi

Michele Zanesi

Anna Niccolai

Paolo Galli

Monica Coti Zelati

Giovanni Ponziani

Maria Grazia Mareghello

Silvio Bergamaschi

Clelia Paratore

Enzo Turani

Eleonora Collenberg

Armando Scarpa

Maria Mauri

Francesco Tanzi

Gabriella Silva detta Lalla

Daniele Colombo

Nicole Torchia

Luigi Mauri

Giulia Colombo

Ivo Di Cioccio

Sofia Bolognini

Marco Gualato

Rosaria Riva

Giuseppe Corti

Katia Negri

Alex Guerra

Flavia Colombo

Stefano Villa

Fiama Melina Oddo

Davide Gallo Cassarino

Lilliana Deni