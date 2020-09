Elezioni. Ecco il ‘diario del sindaco’ Gattinoni: “Cosa faremo il 1° anno in Comune”

Mauro Gattinoni presenta l’agenda del primo anno da futuro sindaco

Sostenibilità, scuola, trasporti, turismo, Bione, Rioni e il nuovo municipio

LECCO – Se la scuola inizierà lunedì per gli studenti e docenti, Mauro Gattinoni dovrà attendere ancora qualche settimana (e la vittoria alle urne) prima di sedersi dietro la ‘cattedra’ di Palazzo Bovara, intanto però il candidato del centrosinistra ha preparato il ‘Diario del Sindaco‘, una metafora scolastica per presentare la tabella di marcia che lo accompagnerà, insieme alla futura squadra di governo, nel primo anno di mandato.

Un diario che, diviso in quadrimestri, elenca i più ravvicinati obiettivi della prossima amministrazione, “i capitoli, le cifre essenziali di quella che sarà la nostra attività in Comune – spiega Gattinoni – partiremo subito dalla delega alla sostenibilità che sarà in capo al sindaco, dall’attenzione alla famiglie e alla ripresa scolastica, i trasporti, le manutenzioni fino alla riorganizzazione dei servizi comunali nel nuovo municipio, una partita che seguirò fin dal primo giorno”.

Alla presentazione sono intervenuti gli esponenti di ogni lista che compone la coalizione, per illustrare i singoli punti in agenda. Il primi, tra ottobre e dicembre, l’assegnazione al sindaco della delega alla sostenibilità e il piano per la ripartenza scuola-lavoro.

Il primo quadrimestre

“La sostenibilità è qualcosa di trasversale, che non riguarda solo il fattore ambientale, ma la gestione politica nel suo complesso – ha sottolineato Alessio Dossi di Ambientalmente – c’è poi il tema di un trasporto pubblico da ‘spingere’ e integrare con il sistema dei parcheggi”.

La scuola sarà un tema centrale nel primo quadrimestre: “La ripartenza del sistema scolastico è un punto critico e il Comune deve essere pronto ad intervenire, istituendo un gruppo di lavoro che possa dare risposte in caso di emergenza – spiega Alberto Anghileri di Con La Sinistra Cambia Lecco – Ma è necessario anche guardare al futuro degli istituti scolastici, sopratutto nei rioni”.

Sempre nei primi quattro mesi della nuova amministrazione, il centrosinistra punterà ad avviare una nuova programmazione di eventi, in chiave favorevole al turismo: “Dobbiamo valorizzare nuovi spazi della città, come i Piani d’Erna e la Piccola” ha sottolineato Simona Piazza del PD.

L’intervento alla Piccola prevederà inizialmente la messa in sicurezza degli edifici centrali (i magazzini) e l’abbattimento degli immobili all’ingresso. La seconda fase, nell’anno successivo, sarà quella di dare nuova vita a quell’area con attività commerciali poste all’interno degli attuali magazzini, tra le ipotesi anche quella di allestire delle aule studio utili agli studenti del vicino Politecnico e non solo.

Il secondo e terzo quadrimestre

Nel secondo quadrimestre, l’attenzione si concentrerà sul Bione, con il completamento degli interventi al centro sportivo e l’avvio dei lavori per la realizzazione di un’aula da 80 posti in quello che diventerà un ‘campus’ di sport e studio. “L’esigenza di molti ragazzi e famiglie è quella di coniugare gli impegni sportivi con quelli scolastici, il Bione potrà accogliere i ragazzi con uno spazio apposito e con personale che possa affiancarli” spiega Matteo Ripamonti di Fattore Lecco.

Per quanto riguarda i rioni, Gattinoni punta alla creazione di squadre di manutenzione di operai specializzati, con assunzione diretta del Comune, che possano intervenire sulle segnalazioni dei cittadini. Si guarda anche all’installazione di nuovi cestini nelle zone più frequentate e una spiaggia per cani nell’area di Rivabella.

Infine, nel terzo quadrimestre, l’attenzione sarà tutta sul nuovo municipio nella sede di via Marco d’Oggiono e sulla riorganizzazione dei servizi per migliorare tempi di erogazione e gestione delle pratiche.

“Ci sono progetti poi che hanno già un loro percorso, come il Teatro o il Lungolago – ha ricordato Gattinoni – e negli anni successivi si andrà ad attuare ed integrare l’attuale piano del traffico così come si andrà ad una revisione degli Ambiti di Trasformazione Urbana”