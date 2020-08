Salvini a Lecco, lunedì: prima la piazza poi cena all’Orsa coi militanti

Elezioni a Lecco, lunedì sarà Matteo Salvini a presentare la lista della Lega

In piazza Garibaldi alle 21.30. Poi cena a numero chiuso con i sostenitori all’Orsa Maggiore

LECCO – E’ tutto pronto per la visita di Matteo Salvini che lunedì farà tappa nel capoluogo manzoniano per presentare la lista della Lega alle prossime elezioni a Lecco. Con lui ci sarà Peppino Ciresa, il candidato sindaco della coalizione di centrodestra.

L’appuntamento è in piazza Garibaldi per le 21.30. Prima, il leader del Carroccio incontrerà una trentina tra imprenditori ed esponenti della società civile a Palazzo Falck.

Nei giorni scorsi, si è svolto un vertice in Prefettura con i vertici della Lega cittadina per organizzare l’evento pubblico che potrebbe richiamare un numero importante di persone ad assistere al comizio. Non sono previsti posti a sedere: pubblico in piedi e mascherina indossata, fa sapere il segretario cittadino del partito, Emanuele Mauri.

“Ci è stato chiesto di monitorare il flusso di persone in entrata e in uscita, ci sarà un servizio d’ordine per questo. Dentro la piazza, qualora non fosse possibile mantenere le distanze di sicurezza, chiediamo a tutti di indossare la mascherina che del resto è obbligatoria dopo le 18 nei luoghi affollati”.

Concluso l’evento in piazza, Salvini si sposterà all’Orsa Maggiore dove si terrà una cena a numero chiuso, con 120 invitati tra sostenitori e rappresentanti del partito.