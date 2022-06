Elezioni, Premana ha un ‘nuovo’ sindaco. Affluenza referendum 14%

Quorum raggiunto a Premana, Elide Codega riconfermata primo cittadino

Missaglia ed Ello attendono lo spoglio nel pomeriggio. Il referendum si ferma appena sopra al 18%

LECCO – Si è conclusa alle 23 la domenica di votazioni che anche nel lecchese ha conosciuto una bassa partecipazione per quanto riguarda il referendum e con un’affluenza sottotono anche per le amministrative nei tre Comuni chiamati ad eleggere le nuove amministrazioni.

Premana, dove correva un’unica lista, alle 19 aveva sfiorato il quorum previsto del 40% e lo ha superato durante la serata arrivando al 64,31%, un risultato in calo rispetto alle precedenti elezioni (erano l’81,46% nel 2017) ma che sorride al sindaco Elide Codega, unica candidata in lizza e matematicamente rieletta per un nuovo mandato da primo cittadino.

Per questo turno di votazioni la soglia minima di affluenza per i piccoli comuni con un unico candidato è stata infatti abbassata dal 50 al 40% con un decreto dello scorso maggio.

Bisognerà invece attendere lo spoglio delle schede, che inizierà nel pomeriggio di lunedì dalle 14, per conoscere i nuovi sindaci di Ello e di Missaglia. Nel primo comune il dato definitivo dell’affluenza si è attestato al 69,69% contro il 74,53% delle precedenti votazioni.

A Missaglia si è recato alle urne il 51,16% dei votanti, anche in questo caso il dato è minore rispetto a quello (54,15%) che si era registrato nel 2017.

Riguardo al referendum, invece, anche in provincia di Lecco l’affluenza è stata decisamente bassa, appena superiore al 18% per tutti i quesiti previsti.

Nello specifico, l’affluenza in provincia di Lecco per ogni quesito referendario: