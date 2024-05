SUELLO- Ecco i candidati della lista In campo per Suello che candida come sindaco Giacomo Valsecchi.

LISTA

VOTO In campo per Suello 00,00% CANDIDATO SINDACO Giacomo Valsecchi / CANDIDATI Raffaele Brambilla 0 Mirella Castagna Egidio Attilio Galli Maurizio Gusmeroli Luca Rigamonti Debora Stefanoni Clara Valsecchi Elisa Valsecchi Massimo Giuseppe Valsecchi Stefania Valsecchi