Calco, Stefano Motta eletto sindaco. I risultati

CALCO – Stefano Motta( Progetto Calco) è il nuovo sindaco di Calco.
|CANDIDATI
|VOTI
|%
|SEGGI
|Stefano Burgarello
(Calco Cambia)
|739
|36,28
|4
|Stefano Motta
(Progetto Calco)
SINDACO
|1298
|63,72
|8
Elettori: 4.324, Votanti: 2.080 (48,10%), Schede nulle: 31 Schede bianche: 12, Schede contestate: 0
Tutte le preferenze dei candidati consiglieri
La composizione del Consiglio Comunale
Progetto Calco: Stefano Motta, Roberta Brambilla, Luca Panzeri, Jacopo Casati, Maria Suraci, Ilaria Ravasi, Riccardo Massironi, Daniela Castagna, Stefano Riva
Calco Cambia: Stefano Burgarello, Giuseppe Beppe Magni, Marianna Comotti, Umberto Bonfanti
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