Calco, Stefano Motta eletto sindaco. I risultati

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Stefano Motta

CALCO – Stefano Motta( Progetto Calco) è il nuovo sindaco di Calco.

CANDIDATI VOTI % SEGGI
Stefano Burgarello
(Calco Cambia)		 739 36,28 4
Stefano Motta
(Progetto Calco)
SINDACO		 1298 63,72 8


Elettori: 4.324, Votanti: 2.080 (48,10%), Schede nulle: 31 Schede bianche: 12, Schede contestate: 0


Tutte le preferenze dei candidati consiglieri

La composizione del Consiglio Comunale

Progetto Calco: Stefano Motta, Roberta Brambilla, Luca Panzeri, Jacopo Casati, Maria Suraci, Ilaria Ravasi, Riccardo Massironi, Daniela Castagna, Stefano Riva

Calco Cambia: Stefano Burgarello, Giuseppe Beppe Magni, Marianna Comotti, Umberto Bonfanti

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