Elezioni 2026. Boscagli verso il ballottaggio: “La città ha dimostrato che vuole cambiare”

Il candidato del centrodestra commenta il risultato del primo turno: “Un risultato straordinario e inaspettato”
Grande soddisfazione anche per il risultato della lista civica “Filippo Boscagli Sindaco di Lecco”
LECCO – Ore di attesa e tensione nella sede elettorale di Filippo Boscagli, candidato sindaco sostenuto dalla coalizione di centrodestra, durante lo scrutinio delle elezioni comunali di Lecco. Poi il risultato delle urne, un 48,5% accolto con soddisfazione dal candidato, che ha parlato di un esito “straordinario” e di una città che “vuole cambiare”.
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