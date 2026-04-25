Elezioni 2026. La Valletta Brianza, i candidati della lista La Valletta Partecipa

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LA VALLETTA BRIANZA – I candidati della lista La Valletta Partecipa a sostegno del candidato sindaco Alberto Valli per le elezioni comunali 2026.

LISTA
 VOTO
LA VALLETTA PARTECIPA
CANDIDATO SINDACO  
ALBERTO VALLI
CANDIDATI  
Pierantonio Cogliati
Giulia Cornoldi
Giuseppe Sardi
Gian Luigi Redaelli
Roberta Trabucchi
Fabio Cognetta
Jael Fusato
Fabio Matteo Dozio
Gabriele Bandini Maj
Giorgia De Capitani
Manuel Rocca
Biagio Floridia

 