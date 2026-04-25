Elezioni 2026. La Valletta Brianza, i candidati della lista La Valletta Partecipa

LA VALLETTA BRIANZA – I candidati della lista La Valletta Partecipa a sostegno del candidato sindaco Alberto Valli per le elezioni comunali 2026.
LA VALLETTA BRIANZA – I candidati della lista La Valletta Partecipa a sostegno del candidato sindaco Alberto Valli per le elezioni comunali 2026.
|LISTA
|VOTO
|LA VALLETTA PARTECIPA
|CANDIDATO SINDACO
|ALBERTO VALLI
|CANDIDATI
|Pierantonio Cogliati
|Giulia Cornoldi
|Giuseppe Sardi
|Gian Luigi Redaelli
|Roberta Trabucchi
|Fabio Cognetta
|Jael Fusato
|Fabio Matteo Dozio
|Gabriele Bandini Maj
|Giorgia De Capitani
|Manuel Rocca
|Biagio Floridia