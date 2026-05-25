Elezioni 2026. Lecco di nuovo al ballottaggio: Boscagli vs Gattinoni

Per il Ballottaggio si vota domenica 7 e lunedì 8 giugno. Risultati e preferenze

LECCO – Tutto rimandato al prossimo 7 e 8 giugno per conoscere il nuovo sindaco di Lecco. Centrodestra e centrosinistra ancora una volta si dovranno sfidare al ballottaggio, come già accadde nel 2020.

La sfida sarà tra Filippo Boscagli (sostenuto da Fratelli d’Italia, Lega, Boscagli sindaco e Forza Italia) e il sindaco uscente Mauro Gattinoni (sostenuto da Partito Democratico, Ambientalmente Lecco, Alleanza Verdi e Sinistra e Partito Democratico): entrambi gli schieramenti si sono fermati sotto la soglia del 50%, il dato definitivo vede il candidato di centrodestra al 48,65%, mentre la coalizione di centrosinistra ha preso il 42,53%.

Si ferma poco sopra il 5,19% Mauro Fumagalli, sostenuto dalla civica Orizzonte per Lecco, che stacca così un ‘pass’ per il consiglio comunale, fuori Francesca Losi (Partito Popolare del Nord) e Giovanni Colombo (Patto per il Nord), che hanno raccolto rispettivamente il 1,89% e il 1,74% del consenso.

In attesa di tutti i dati definitivi, ci si può sbilanciare con qualche riflessione. Il quadro del voto lecchese è sostanzialmente equilibrato: la sfida tra i cinque candidati già poco dopo l’inizio degli scrutini si è subito ridotta a due, con Boscagli e Gattinoni in testa. Per quanto riguarda la geografia del voto, il candidato di centrodestra ha nettamente vinto nei seggi del centro città e nei rioni di Castello, Laorca e Pescarenico, mentre Gattinoni ha mantenuto come la scorsa tornata elettorale un buon vantaggio a San Giovanni, Olate e Rancio.

Di seguito risultati e preferenze dei candidati consiglieri ottenuti al primo turno delle elezioni comunali 2026 di Lecco che si sono svolte domenica 24 e lunedì 25 maggio (tabella incompleta in attesa dell’ufficialità dei dati).

Clicca su ogni lista per le preferenze dei candidati consiglieri





CANDIDATO NON ELETTO PRIMO TURNO

Elettori: 39.137| Votanti: 23.662 (60,46%)| Schede nulle: 292| Schede bianche: 85| Schede contestate: 9