Elezioni 2026. Lecco, i candidati della lista Alleanza Verdi Sinistra

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LECCO – I candidati della lista Alleanza Verdi Sinistra a sostegno del candidato sindaco Mauro Gattinoni per le elezioni comunali 2026.

LISTA
 VOTO
avs lecco logo ALLEANZA VERDI E SINISTRA
CANDIDATO SINDACO  
Mauro Gattinoni MAURO GATTINONI
CANDIDATI  
maria andreotti Maria Andreotti
alberto anghileri Alberto Anghileri
Miriam arcelli Miriam Arcelli
Marco ballerini Marco Ballerini
alice bianchi Alice Bianchi
daniele blaseotto Daniele Blaseotto
lebana bonfanti Lebana Bonfanti
hicham bouraghba Hicham Bouraghba
sara canali Sara Canali
prashanth cattaneo Prashanth Cattaneo
linda cesana Linda Cesana
lionello colombo Lionello Colombo
rita fava Rita Fava
giampaolo greppi Giampaolo Greppi
mario sirio levati Mario Sirio Levati
maria luigia longo Maria Luigia Longo
stefano mandelli Stefano Mandelli
emanuele manzoni Emanuele Manzoni
cassandra montanelli Cassandra Montanelli
antonella moschetti Antonella Moschetti
marianna motta Marianna Motta
adelio perego Adelio Perego
mario pigazzini Mario Pigazzini
marilisa rotasperti Maria Luigia Rotasperti
stefania rovagnati Stefania Rovagnati
tamara sandionigi Tamara Sandionigi
sanogo aboubakar sidik Aboubakar Sidik Sanogo
rita scaramelli Rita Scaramelli
sow abdoulaye Abdoulaye Sow
lorenzo vassena Lorenzo Vassena
luigi vavassori Luigi Vavassori
laura villa Laura Villa

 