Elezioni 2026. Lecco, i candidati della lista Alleanza Verdi Sinistra

LECCO – I candidati della lista Alleanza Verdi Sinistra a sostegno del candidato sindaco Mauro Gattinoni per le elezioni comunali 2026.
|LISTA
|VOTO
|ALLEANZA VERDI E SINISTRA
|CANDIDATO SINDACO
|MAURO GATTINONI
|CANDIDATI
|Maria Andreotti
|Alberto Anghileri
|Miriam Arcelli
|Marco Ballerini
|Alice Bianchi
|Daniele Blaseotto
|Lebana Bonfanti
|Hicham Bouraghba
|Sara Canali
|Prashanth Cattaneo
|Linda Cesana
|Lionello Colombo
|Rita Fava
|Giampaolo Greppi
|Mario Sirio Levati
|Maria Luigia Longo
|Stefano Mandelli
|Emanuele Manzoni
|Cassandra Montanelli
|Antonella Moschetti
|Marianna Motta
|Adelio Perego
|Mario Pigazzini
|Maria Luigia Rotasperti
|Stefania Rovagnati
|Tamara Sandionigi
|Aboubakar Sidik Sanogo
|Rita Scaramelli
|Abdoulaye Sow
|Lorenzo Vassena
|Luigi Vavassori
|Laura Villa