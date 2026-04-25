Elezioni 2026. Lecco, i candidati della lista AmbientalMente Lecco

Di
-
Tempo di lettura: 4 minuti

LECCO – I candidati della lista AmbientalMente Lecco a sostegno del candidato sindaco Mauro Gattinoni per le elezioni comunali 2026.

LISTA
 VOTO
Ambientalmente logo AMBIENTALMENTE LECCO
CANDIDATO SINDACO  
Mauro Gattinoni MAURO GATTINONI
CANDIDATI  
Silvio Bergamaschi Silvio Bergamaschi
34 anni
Giacomo Bonfanti Giacomo Bonfanti
25 anni
Moreno Brivio Moreno Brivio
35 anni
Santo Catanese Santo Catanese
58 anni
Daniele Colombo Daniele Colombo
24 anni
Erica Colombo Erica Colombo
61 anni
Flavia Colombo Flavia Colombo
66 anni
Eleonora Collenberg Eleonora Collenberg
27 anni
Giuseppe Corti Giuseppe Corti
57 anni
Michele Corti Michele Corti
29 anni
Paolo Corti Paolo Corti
69 anni
Monica Coti Zelati Monica Coti Zelati
67 anni
Ester De Novellis Ester De Novellis
30 anni
Ivo Di Cioccio Ivo Di Cioccio
65 anni
Nicolò Farina Nicolò Farina
34 anni
Sara Frigerio Sara Frigerio
46 anni
Paolo Galli Paolo Galli
62 anni
Manuel Manzoni Manuel Manzoni
30 anni
Anna Niccolai Anna Niccolai
65 anni
Elena Parolari Elena Parolari
61 anni
Wolfango Pirelli Wolfango Pirelli
67 anni
Giuliana Pirotta Giuliana Pirotta
69 anni
Ivana Pozzi Ivana Pozzi
67 anni
Giulia Romani Giulia Romani
30 anni
Paola Schiesaro Paola Schiesaro
68 anni
Gabriella Silva Gabriella Silva
65 anni
Carlo Spreafico Carlo Spreafico
62 anni
Elisa Teramo Elisa Teramo
33 anni
Stefano Testa Stefano Testa
58 anni
Stefano Villa Stefano Villa
64 anni
Daniela Zuccoli Daniela Zuccoli
52 anni
Renata Zuffi Renata Zuffi
57 anni

 