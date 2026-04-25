Elezioni 2026. Lecco, i candidati della lista AmbientalMente Lecco

LECCO – I candidati della lista AmbientalMente Lecco a sostegno del candidato sindaco Mauro Gattinoni per le elezioni comunali 2026.
|LISTA
|VOTO
|AMBIENTALMENTE LECCO
|CANDIDATO SINDACO
|MAURO GATTINONI
|CANDIDATI
|Silvio Bergamaschi
34 anni
|Giacomo Bonfanti
25 anni
|Moreno Brivio
35 anni
|Santo Catanese
58 anni
|Daniele Colombo
24 anni
|Erica Colombo
61 anni
|Flavia Colombo
66 anni
|Eleonora Collenberg
27 anni
|Giuseppe Corti
57 anni
|Michele Corti
29 anni
|Paolo Corti
69 anni
|Monica Coti Zelati
67 anni
|Ester De Novellis
30 anni
|Ivo Di Cioccio
65 anni
|Nicolò Farina
34 anni
|Sara Frigerio
46 anni
|Paolo Galli
62 anni
|Manuel Manzoni
30 anni
|Anna Niccolai
65 anni
|Elena Parolari
61 anni
|Wolfango Pirelli
67 anni
|Giuliana Pirotta
69 anni
|Ivana Pozzi
67 anni
|Giulia Romani
30 anni
|Paola Schiesaro
68 anni
|Gabriella Silva
65 anni
|Carlo Spreafico
62 anni
|Elisa Teramo
33 anni
|Stefano Testa
58 anni
|Stefano Villa
64 anni
|Daniela Zuccoli
52 anni
|Renata Zuffi
57 anni