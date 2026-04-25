Elezioni 2026. Lecco, i candidati della lista Filippo Boscagli Sindaco di Lecco

LECCO – I candidati della lista Filippo Boscagli Sindaco di Lecco a sostegno del candidato sindaco Filippo Boscagli per le elezioni comunali 2026.
(Le fotografie mancanti verranno aggiunte non appena possibile).
LECCO – I candidati della lista Filippo Boscagli Sindaco di Lecco a sostegno del candidato sindaco Filippo Boscagli per le elezioni comunali 2026.
(Le fotografie mancanti verranno aggiunte non appena possibile).
|LISTA
|VOTO
|FILIPPO BOSCAGLI
SINDACO DI LECCO
|CANDIDATO SINDACO
|FILIPPO BOSCAGLI
|CANDIDATI
|Lorella Cesana
|Angela Fortino
|Alberto Amadini
|Kelly Barima Amanor
|Tommaso Balossi
|Fabrizio Bianchi
|Lanfredo Birelli
|Mario Buizza
|Caterina Busellu
|Alessandro Caimi
|Roberto Carnabuci
|Monica Colli
|Alessandro Corti
|Annalisa De Santis
|Giorgio Fazzini
|Greta Gianola
|Massimo Gironi
|Giuseppe Iracà
|Sara Longoni
|Michela Maggi
|Alberto Marchi
|Marco Marocchini
|Domenico Mastromatteo
|Astrit Merkaj
|Senait Yewhannes Moges
|Kristian Nava
|Barbara Pomi
|Andrea Quintavalla
|Giulio Rafaraci
|Dario Romeo
|Laura Suma
|Elisabetta Zamboni