Elezioni 2026. Lecco, i candidati della lista Filippo Boscagli Sindaco di Lecco

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LECCO – I candidati della lista Filippo Boscagli Sindaco di Lecco a sostegno del candidato sindaco Filippo Boscagli per le elezioni comunali 2026.
(Le fotografie mancanti verranno aggiunte non appena possibile).

LISTA
 VOTO
FILIPPO BOSCAGLI
SINDACO DI LECCO
CANDIDATO SINDACO  
FILIPPO BOSCAGLI
CANDIDATI  
Lorella Cesana
Angela Fortino
Alberto Amadini
Kelly Barima Amanor
Tommaso Balossi
Fabrizio Bianchi
Lanfredo Birelli
Mario Buizza
Caterina Busellu
Alessandro Caimi
Roberto Carnabuci
Monica Colli
Alessandro Corti
Annalisa De Santis
Giorgio Fazzini
Greta Gianola
Massimo Gironi
Giuseppe Iracà
Sara Longoni
Michela Maggi
Alberto Marchi
Marco Marocchini
Domenico Mastromatteo
Astrit Merkaj
Senait Yewhannes Moges
Kristian Nava
Barbara Pomi
Andrea Quintavalla
Giulio Rafaraci
Dario Romeo
Laura Suma
Elisabetta Zamboni

 