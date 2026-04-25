Elezioni 2026. Lecco, i candidati della lista Forza Italia

Di
-
Tempo di lettura: 4 minuti

LECCO – I candidati della lista Forza Italia a sostegno del candidato sindaco Filippo Boscagli per le elezioni comunali 2026.

LISTA
 VOTO
FORZA ITALIA
CANDIDATO SINDACO  
FILIPPO BOSCAGLI
CANDIDATI  
Virginia Tentori
60 anni
Monica Alborghetti
38 anni
Marcello Alegi
34 anni
Gianni Caravia
68 anni
Stefano Cavalli
45 anni
Albertino Marco Cavolina
42 anni
Michele Collini
44 anni
Alessandro Del Sonno
32 anni
Luca Dell’Oro
37 anni
Mirko Franceschetti
34 anni
Rosa Iannone
64 anni
Giancarlo Invernizzi
67 anni
Emanuela Invernizzi
53 anni
Maria Rosa Izzo
23 anni
Gabriele Longo
35 anni
Piergiuseppe Mapelli
67 anni
Simone Natale
46 anni
Antonio Piazza
67 anni
Paola Pignataro
48 anni
Drita Quokaj
56 anni
Mary Quadrio
48 anni
Elisa Ratti
25 anni
Claudio Rea
67 anni
Arnaldo Rosini
61 anni
Antonio Sanzone
33 anni
Francesco Silverij
76 anni
Luigi Tancredi
58 anni
Marco Todeschini
70 anni
Katia Tredici
53 anni
Antonio Turrisi
44 anni
Gianluigi Valsecchi
71 anni
Maria Rosa Villa
51 anni

 