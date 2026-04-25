Elezioni 2026. Lecco, i candidati della lista Forza Italia

LECCO – I candidati della lista Forza Italia a sostegno del candidato sindaco Filippo Boscagli per le elezioni comunali 2026.
|LISTA
|VOTO
|FORZA ITALIA
|CANDIDATO SINDACO
|FILIPPO BOSCAGLI
|CANDIDATI
|Virginia Tentori
60 anni
|Monica Alborghetti
38 anni
|Marcello Alegi
34 anni
|Gianni Caravia
68 anni
|Stefano Cavalli
45 anni
|Albertino Marco Cavolina
42 anni
|Michele Collini
44 anni
|Alessandro Del Sonno
32 anni
|Luca Dell’Oro
37 anni
|Mirko Franceschetti
34 anni
|Rosa Iannone
64 anni
|Giancarlo Invernizzi
67 anni
|Emanuela Invernizzi
53 anni
|Maria Rosa Izzo
23 anni
|Gabriele Longo
35 anni
|Piergiuseppe Mapelli
67 anni
|Simone Natale
46 anni
|Antonio Piazza
67 anni
|Paola Pignataro
48 anni
|Drita Quokaj
56 anni
|Mary Quadrio
48 anni
|Elisa Ratti
25 anni
|Claudio Rea
67 anni
|Arnaldo Rosini
61 anni
|Antonio Sanzone
33 anni
|Francesco Silverij
76 anni
|Luigi Tancredi
58 anni
|Marco Todeschini
70 anni
|Katia Tredici
53 anni
|Antonio Turrisi
44 anni
|Gianluigi Valsecchi
71 anni
|Maria Rosa Villa
51 anni