Elezioni 2026. Lecco, i candidati della lista Fratelli d’Italia

LECCO – I candidati della lista Fratelli d’Italia a sostegno del candidato sindaco Filippo Boscagli per le elezioni comunali 2026.
(Le fotografie dei candidati verranno aggiunte non appena possibile)
LECCO – I candidati della lista Fratelli d’Italia a sostegno del candidato sindaco Filippo Boscagli per le elezioni comunali 2026.
(Le fotografie dei candidati verranno aggiunte non appena possibile)
|LISTA
|VOTI
|FRATELLI D’ITALIA
|CANDIDATO SINDACO
|FILIPPO BOSCAGLI
|CANDIDATI
|Sabrina Bertolasi
|Gianluca Bezzi
|Michele Bosisio
|Simone Brigatti
|Valentina Buonopane
|Giuditta Candiani
|Marco Caterisano
|Celestino Cereda
|Loredana Colella
|Michele Corti
|Raffaella Cosco
|Carlotta Crespi
|Massimo Curti
|Giancarlo Dell’Oro
|Paolo Fiocchi
|Giancarla Gattinoni
|Anastasiia Kharchenko
|Dora Lionetti
|Alessandro Manzoni
|Sepideh Miandar
|Emilio Minuzzo
|Monica Riva
|Arianna Nicole Rosa
|Egle Rosa
|Stefano Rossini
|Alessandra Rota
|Florinda Rotta
|Maria Cristina Scalia
|Carlo Senzani
|Massimo Sesana
|Daniele Stefanoni
|Leonardo Valessina