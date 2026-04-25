Elezioni 2026. Lecco, i candidati della lista Fratelli d’Italia

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LECCO – I candidati della lista Fratelli d’Italia a sostegno del candidato sindaco Filippo Boscagli per le elezioni comunali 2026.

(Le fotografie dei candidati verranno aggiunte non appena possibile)

LISTA
 VOTI
FRATELLI D’ITALIA
CANDIDATO SINDACO  
FILIPPO BOSCAGLI
CANDIDATI  
Sabrina Bertolasi
Gianluca Bezzi
Michele Bosisio
Simone Brigatti
Valentina Buonopane
Giuditta Candiani
Marco Caterisano
Celestino Cereda
Loredana Colella
Michele Corti
Raffaella Cosco
Carlotta Crespi
Massimo Curti
Giancarlo Dell’Oro
Paolo Fiocchi
Giancarla Gattinoni
Anastasiia Kharchenko
Dora Lionetti
Alessandro Manzoni
Sepideh Miandar
Emilio Minuzzo
Monica Riva
Arianna Nicole Rosa
Egle Rosa
Stefano Rossini
Alessandra Rota
Florinda Rotta
Maria Cristina Scalia
Carlo Senzani
Massimo Sesana
Daniele Stefanoni
Leonardo Valessina

 