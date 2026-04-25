Elezioni 2026. Lecco, i candidati della lista Lega

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LECCO – I candidati della lista Lega a sostegno del candidato sindaco Filippo Boscagli per le elezioni comunali 2026.

(Le fotografie mancanti verranno aggiunte non appena possibile)

LISTA
 VOTO
LEGA
CANDIDATO SINDACO  
FILIPPO BOSCAGLI
CANDIDATI  
Carlo Piazza (capolista)
Cinza Bettega
Stefano Parolari
Giuliana Arrigoni
Roberto Bario
Giovanni Benincasa
Alex Biavaschi
Federica Brambilla, detta Chicca
Giovanni Buratti
Laura Corti
Francesca Fiori Galli
Barbara Grassi
Giuseppe Ligorio
Jessica Locatelli
Andrea Lococciolo
Marzio Maccaccaro
Massimiliano Maggioni
Massimiliano Malugani
Roberto Manfreda
Andrea Mapelli
Francesca Meles
Laura Miraglia
Andrea Mostachetti
Matteo Perillo
Sara Pigazzini
Giampiero Rozzoni
Anna Saverio
Tiziana Serapione
Camilla Sironi
Tiziana Spina
Robert Tudor
Massimiliano Vivenzio

 