Elezioni 2026. Lecco, i candidati della lista Lega

LECCO – I candidati della lista Lega a sostegno del candidato sindaco Filippo Boscagli per le elezioni comunali 2026.
(Le fotografie mancanti verranno aggiunte non appena possibile)
LECCO – I candidati della lista Lega a sostegno del candidato sindaco Filippo Boscagli per le elezioni comunali 2026.
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|LISTA
|VOTO
|LEGA
|CANDIDATO SINDACO
|FILIPPO BOSCAGLI
|CANDIDATI
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Carlo Piazza (capolista)
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Cinza Bettega
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Stefano Parolari
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Giuliana Arrigoni
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Roberto Bario
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Giovanni Benincasa
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Alex Biavaschi
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Federica Brambilla, detta Chicca
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Giovanni Buratti
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Laura Corti
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Francesca Fiori Galli
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Barbara Grassi
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Giuseppe Ligorio
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Jessica Locatelli
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Andrea Lococciolo
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Marzio Maccaccaro
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Massimiliano Maggioni
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Massimiliano Malugani
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Roberto Manfreda
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Andrea Mapelli
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Francesca Meles
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Laura Miraglia
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Andrea Mostachetti
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Matteo Perillo
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Sara Pigazzini
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Giampiero Rozzoni
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Anna Saverio
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Tiziana Serapione
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Camilla Sironi
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Tiziana Spina
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Robert Tudor
|Massimiliano Vivenzio