Elezioni 2026. Lecco, i candidati della lista Orizzonte per Lecco

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LECCO – I candidati della lista Orizzonte per Lecco a sostegno del candidato sindaco Mauro Fumagalli per le elezioni comunali 2026.

LISTA
 VOTO
ORIZZONTE PER LECCO
CANDIDATO SINDACO  
MAURO FUMAGALLI
CANDIDATI  
Oliviero Andreotti
64 anni
Barbara Anghileri
53 anni
Giuseppe Anzaldi
41 anni
Stella Beccaria
63 anni
Marco Belladitta
35 anni
Amos Benedetti
27 anni
Giuseppe Colombo
67 anni
Maddalena Crudo
19 anni
Faty Sokhna Fall
24 anni
Fabio Foschi
72 anni
Clara Fusi
56 anni
Carlo Giorgioni
66 anni
Luca Ianniello
22 anni
Giorgio Invernizzi
23 anni
Davide Leodato
35 anni
Giacomo Mainetti
39 anni
Mauro Masic
68 anni
Martha Mataloni
55 anni
Afshin Mokaram
38 anni
Sergio Ettore Mozzarelli
60 anni
Viviana Musumeci
54 anni
Serigne Modou Ndiaye
27 anni
Armando Pigozzo
85 anni
Matteo Possenti
53 anni
Liliana Pozzi (Lilli)
63 anni
Marco Rovellini
79 anni
Roberta Sartori
68 anni
Kamaljit Singh
63 anni
Chiara Sironi
44 anni
Marzia Sormani
55 anni
Giovanni Tagliaferri
43 anni
Rinaldo Zanini
73 anni

 