Elezioni 2026. Lecco, i candidati della lista Orizzonte per Lecco

LECCO – I candidati della lista Orizzonte per Lecco a sostegno del candidato sindaco Mauro Fumagalli per le elezioni comunali 2026.
|LISTA
|VOTO
|ORIZZONTE PER LECCO
|CANDIDATO SINDACO
|MAURO FUMAGALLI
|CANDIDATI
|Oliviero Andreotti
64 anni
|Barbara Anghileri
53 anni
|Giuseppe Anzaldi
41 anni
|Stella Beccaria
63 anni
|Marco Belladitta
35 anni
|Amos Benedetti
27 anni
|Giuseppe Colombo
67 anni
|Maddalena Crudo
19 anni
|Faty Sokhna Fall
24 anni
|Fabio Foschi
72 anni
|Clara Fusi
56 anni
|Carlo Giorgioni
66 anni
|Luca Ianniello
22 anni
|Giorgio Invernizzi
23 anni
|Davide Leodato
35 anni
|Giacomo Mainetti
39 anni
|Mauro Masic
68 anni
|Martha Mataloni
55 anni
|Afshin Mokaram
38 anni
|Sergio Ettore Mozzarelli
60 anni
|Viviana Musumeci
54 anni
|Serigne Modou Ndiaye
27 anni
|Armando Pigozzo
85 anni
|Matteo Possenti
53 anni
|Liliana Pozzi (Lilli)
63 anni
|Marco Rovellini
79 anni
|Roberta Sartori
68 anni
|Kamaljit Singh
63 anni
|Chiara Sironi
44 anni
|Marzia Sormani
55 anni
|Giovanni Tagliaferri
43 anni
|Rinaldo Zanini
73 anni