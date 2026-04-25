Elezioni 2026. Lecco, i candidati della lista Partito Democratico

LECCO – I candidati della lista Partito Democratico a sostegno del candidato sindaco Mauro Gattinoni per le elezioni comunali 2026.
|LISTA
|VOTO
|PARTITO DEMOCRATICO
|CANDIDATO SINDACO
|MAURO GATTINONI
|CANDIDATI
|Emma Addivinola
65 anni
|Rafet Altintas
57 anni
|Rosa Bolotta
64 anni
|Mario Carenini
54 anni
|Michele Castelnovo
34 anni
|Nila Colombo
51 anni
|Sabrina Corabi
55 anni
|Fausto Crimella
54 anni
|Sara Ferrari
50 anni
|Antonietta Gallo
62 anni
|Soumaila Guengane
41 anni
|Elena Lo Monte
21 anni
|Maurizio Masseretti
65 anni
|Giuseppina Negri
57 anni
|Roberto Nigriello
34 anni
|Giorgio Papa
22 anni
|Michele Parolari
33 anni
|Raffaella Panariti
63 anni
|Simona Piazza
47 anni
|Roberto Pietrobelli
72 anni
|Andrea Pozzati
33 anni
|Pietro Regazzoni
29 anni
|Salvatore Rizzolino
61 anni
|Maria Sacchi
51 anni
|Nousaiba Samti
23 anni
|Franca Santangelo
71 anni
|Antonio Schiripo
61 anni
|Maddalena Taschetti
65 anni
|Stefano Valsecchi
28 anni
|Camilla Vimercati
22 anni
|Aldo Zanini
57 anni
|Letizia Zecca
20 anni