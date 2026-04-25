Elezioni 2026. Lecco, i candidati della lista Partito Democratico

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LECCO – I candidati della lista Partito Democratico a sostegno del candidato sindaco Mauro Gattinoni per le elezioni comunali 2026.

LISTA
 VOTO
Pd lecco logo PARTITO DEMOCRATICO
CANDIDATO SINDACO  
Mauro Gattinoni MAURO GATTINONI
CANDIDATI  
Emma-Addivinola Emma Addivinola
65 anni
Rafet-Altinas Rafet Altintas
57 anni
Rosa-Bolotta Rosa Bolotta
64 anni
Mario-Carenini Mario Carenini
54 anni
Michele-Castelnovo Michele Castelnovo
34 anni
Nila-Colombo Nila Colombo
51 anni
Sabrina-Corabi Sabrina Corabi
55 anni
Fausto-Crimella Fausto Crimella
54 anni
Sara-Ferrari Sara Ferrari
50 anni
Antonietta-Gallo Antonietta Gallo
62 anni
Soumaila-Guengane Soumaila Guengane
41 anni
Elena-Lo-Monte Elena Lo Monte
21 anni
Maurizio-Masseretti Maurizio Masseretti
65 anni
Giuseppina-Negri Giuseppina Negri
57 anni
Roberto-Nigriello Roberto Nigriello
34 anni
Giorgio-Papa Giorgio Papa
22 anni
Michele-Parolari Michele Parolari
33 anni
Raffaella-Panariti Raffaella Panariti
63 anni
Simona-Piazza Simona Piazza
47 anni
Roberto-Pietrobelli Roberto Pietrobelli
72 anni
Andrea-Pozzati Andrea Pozzati
33 anni
Pietro-Regazzoni Pietro Regazzoni
29 anni
Salvatore-Rizzolino Salvatore Rizzolino
61 anni
Maria-Sacchi Maria Sacchi
51 anni
Nousaiba-Samti Nousaiba Samti
23 anni
Franca-Santangelo Franca Santangelo
71 anni
Antonio-Schiripo Antonio Schiripo
61 anni
Maddalena-Taschetti Maddalena Taschetti
65 anni
Stefano-Valsecchi Stefano Valsecchi
28 anni
Camilla-Vimercati Camilla Vimercati
22 anni
Aldo-Zanini Aldo Zanini
57 anni
Letizia-Zecca Letizia Zecca
20 anni

 