Elezioni 2026. Lecco, i candidati della lista Patto per il Nord Colombo Sindaco

LECCO – I candidati della lista Patto per il Nord Colombo Sindaco a sostegno del candidato sindaco Giovanni Colombo per le elezioni comunali 2026.
(Le fotografie dei candidati verranno pubblicate non appena possibile)
LECCO – I candidati della lista Patto per il Nord Colombo Sindaco a sostegno del candidato sindaco Giovanni Colombo per le elezioni comunali 2026.
(Le fotografie dei candidati verranno pubblicate non appena possibile)
|LISTA
|VOTO
|PATTO PER IL NORD COLOMBO SINDACO
|CANDIDATO SINDACO
|GIOVANNI COLOMBO
|CANDIDATI
|Lorenzo Bodega
|Ruben Gattinoni
|Lucia Francesca Goretti
|Ezio Venturini
|Ivan Rota Stabelli
|Daniela Ronchi
|Mongi Aidi
|Domenico Benemia
|Erika Sbriglio
|Andrea Ambrogio Robbiani
|Vanessa Baggioli
|Dorina Muraca
|Martino Botta
|Stefano Conti
|Enrico Miraglia
|Lionella Zanga
|Mario Nicola Recalcati
|Fabio Andreotti
|Nicole Pignarca
|Francesco Negrini
|Michelangelo Bertoletti
|Serena Fassi
|Emanuele Greco
|Ferdinando Gian Maria Ceresa