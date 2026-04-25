Elezioni 2026. Lecco, i candidati della lista Patto per il Nord Colombo Sindaco

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LECCO – I candidati della lista Patto per il Nord Colombo Sindaco a sostegno del candidato sindaco Giovanni Colombo per le elezioni comunali 2026.

(Le fotografie dei candidati verranno pubblicate non appena possibile)

LISTA
 VOTO
PATTO PER IL NORD COLOMBO SINDACO
CANDIDATO SINDACO  
GIOVANNI COLOMBO
CANDIDATI  
Lorenzo Bodega
Ruben Gattinoni
Lucia Francesca Goretti
Ezio Venturini
Ivan Rota Stabelli
Daniela Ronchi
Mongi Aidi
Domenico Benemia
Erika Sbriglio
Andrea Ambrogio Robbiani
Vanessa Baggioli
Dorina Muraca
Martino Botta
Stefano Conti
Enrico Miraglia
Lionella Zanga
Mario Nicola Recalcati
Fabio Andreotti
Nicole Pignarca
Francesco Negrini
Michelangelo Bertoletti
Serena Fassi
Emanuele Greco
Ferdinando Gian Maria Ceresa

 