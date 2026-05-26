Elezioni 2026, RISULTATI e PREFERENZE in tutti i Comuni lecchesi al voto

Ecco i risultati delle elezioni comunali 2026 nei comuni al voto in Provincia di Lecco

LECCO – Si sono conclusi gli scrutini nei sette comuni della Provincia di Lecco chiamati al voto per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale.

Nel capoluogo, Lecco, sarà necessario il ballottaggio di domenica 7 e lunedì 8 giugno: a contendersi la carica di sindaco saranno Mauro Gattinoni per il centrosinistra e Filippo Boscagli per il centrodestra.

Negli altri comuni: Calco, Esino Lario, La Valletta Brianza, Mandello del Lario, Parlasco e Sueglio sono stati invece eletti i nuovi sindaci al primo turno.

Riportiamo di seguito l’esito del voto comune per comune

(clicca su quello di interesse per visualizzare i risultati)

LECCO (Al Ballottaggio il 7 e 8 giugno)

CALCO

ESINO LARIO

LA VALLETTA BRIANZA

MANDELLO DEL LARIO

PARLASCO

SUEGLIO