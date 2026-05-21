Elezioni 2026. Schlein a Lecco per sostenere Gattinoni: “Ha mantenuto ciò che aveva promesso”

La segretaria del PD rilancia su lavoro, sanità pubblica, trasporto locale e comunità energetiche

Elly Schlein: “Lecco è una città che guarda davvero al futuro”

LECCO – Piazza Cermenati gremita, nel tardo pomeriggio di oggi, per l’arrivo a Lecco di Elly Schlein, segretaria nazionale del Partito Democratico.

La leader del PD ha parlato ai cittadini in occasione dell’incontro pubblico organizzato a sostegno della candidatura di Mauro Gattinoni e della coalizione di centrosinistra in vista delle elezioni amministrative dei prossimi giorni.

In piazza, insieme ai candidati del PD al consiglio comunale, erano presenti anche la segretaria regionale del partito Silvia Roggiani, l’onorevole Chiara Braga, il consigliere regionale Pierfrancesco Majorino e il candidato sindaco di Mandello del Lario Riccardo Mariani.

“È un’emozione tornare qui a sostenere Mauro per il lavoro meraviglioso che ha fatto in questi anni”, ha detto Schlein dal palco, tornando sulla campagna elettorale del 2020. “Sono felice di poter dire che ha fatto le cose che aveva promesso di fare”.

Nel suo intervento la segretaria nazionale del PD ha parlato degli investimenti su scuole, asili nido e trasporto pubblico locale. “Avete trasformato la città, con scuole e nidi hai rigenerato la città e l’hai migliorata”. Tra gli esempi citati il progetto “Ti porto io”, dedicato al trasporto gratuito per gli studenti fino ai 19 anni: “Una famiglia in difficoltà dovrebbe poter risparmiare dei soldi spesi per i trasporti”.

Un passaggio anche sulle comunità energetiche e sulla transizione ecologica. “Come Paese siamo dipendenti dalle fonti fossili di qualcun altro e non lo dobbiamo accettare. Le comunità energetiche permettono una transizione democratica: cittadini, associazioni, imprese e scuole si possono unire, produrre energia pulita e scambiarla”.

Schlein ha poi toccato i temi del lavoro, della scuola e della sanità pubblica. “L’Italia è fondata sul lavoro, ma non sul lavoro precario. Si parla di denatalità, ma per combatterla bisogna combattere la precarietà che colpisce i giovani e le donne”. E ancora: “Dobbiamo tutelare i diritti fondamentali, quello alla sanità, quello alla scuola”.

Prima dell’intervento della segretaria nazionale del PD aveva preso la parola Manuel Tropenscovino, segretario provinciale del Partito Democratico. “Questa piazza piena è già un risultato. In queste settimane abbiamo sentito di tutto, senza proposte”, ha dichiarato, ricordando gli investimenti portati avanti dall’amministrazione uscente su scuole, lungolago e sicurezza urbana. “Guardare avanti non vuol dire nascondere i problemi ma mettersi in gioco con la forza dei fatti”.

A seguire l’intervento di Mauro Gattinoni. “Abbiamo preso questa città dal periodo del Covid e ci abbiamo creduto in tanti, abbiamo lavorato con il cuore”, ha detto il sindaco uscente. Gattinoni ha ricordato i 102 milioni di investimenti avviati in città e il ruolo dei fondi europei: “Lecco è una città agganciata all’Europa”. Il candidato del centrosinistra ha poi parlato di educazione, politiche sociali e nuove generazioni: “Abbiamo bisogno di una politica seria che guardi alle generazioni future e all’educazione dei nostri ragazzi”.

Nel finale Schlein ha rivolto un appello alla partecipazione elettorale e all’unità della coalizione. “Anche qui ci sono ancora persone che pensano che il voto non faccia la differenza. È questo che vi chiedo di fare: andate da loro, passate parola e promuovete una politica diversa, collettiva”. Poi la chiusura dal palco di piazza Cermenati: “Si può fare la differenza soltanto insieme, uniti, mai più divisi. Evviva Lecco, evviva il Partito Democratico, evviva l’alleanza progressista, evviva sempre l’Italia antifascista”.