Elezioni 2026. Sueglio, i candidati della lista Alleanza per l’Italia

SUEGLIO – I candidati della lista Alleanza per l’Italia a sostegno del candidato sindaco Mauro Marzola per le elezioni comunali 2026.

La lista è stata oggetto di rilievo da parte della Commissione elettorale perché il simbolo presentato include riferimenti a partiti nazionali senza la necessaria autorizzazione ufficiale. Per questo motivo il contrassegno è stato ricusato: i promotori hanno 48 ore di tempo per sostituirlo o produrre le deleghe richieste, altrimenti la lista sarà esclusa dalla competizione elettorale.

(Le fotografie relative ai candidati verranno aggiunte non appena possibile)