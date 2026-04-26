Elezioni 2026. Sueglio, i candidati della lista Alleanza per l’Italia

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SUEGLIO – I candidati della lista Alleanza per l’Italia a sostegno del candidato sindaco Mauro Marzola per le elezioni comunali 2026.

La lista è stata oggetto di rilievo da parte della Commissione elettorale perché il simbolo presentato include riferimenti a partiti nazionali senza la necessaria autorizzazione ufficiale. Per questo motivo il contrassegno è stato ricusato: i promotori hanno 48 ore di tempo per sostituirlo o produrre le deleghe richieste, altrimenti la lista sarà esclusa dalla competizione elettorale.

(Le fotografie relative ai candidati verranno aggiunte non appena possibile)

LISTA
 VOTO
ALLEANZA PER L’ITALIA
CANDIDATO SINDACO  
MAURO MARZOLA
CANDIDATI  
Eliseo Larocca
Antonietta Ruggiero
Pierpaolo Tabuli detto Pito
Sarah de Carlo
Paolo Bianco
Antonio De Salvatore
Rosanna Rinaldi
Stefano Santoro

 