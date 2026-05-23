Elezioni a Lecco, i cinque candidati sindaci al voto: seggi aperti fino alle 23

I cinque candidati sindaci si sono presentati alle urne nel corso della giornata di oggi

Si vota fino alle 23, mentre domani, lunedì 25 maggio, i seggi resteranno aperti dalle 7 alle 15. Poi gli scrutini

LECCO – Si sono aperti questa mattina alle 7 i seggi per votare il prossimo sindaco della città di Lecco. Tra i cittadini che si sono recati alle urne per esprimere la propria preferenza, ci sono anche i cinque candidati alla carica.

Il primo a presentarsi è stato Mauro Fumagalli della lista civica Orizzonte per Lecco, che è giunto poco prima delle 9 al Seggio elettorale numero 9 di via Ghislanzoni, al liceo Manzoni.

Circa alla stessa ora anche il sindaco uscente Mauro Gattinoni, sostenuto dalle forze di centrosinistra, si è recato a votare presso il Seggio 21 di San Giovanni.

Francesca Losi, l’unica donna in gara, sostenuta dalla lista civica “Losi Sindaco Lista Civica per l’Identità”, ha invece votato al Seggio numero 17 alla Scuola Secondaria A. Nava, di via Pozzoli.

Nel rione di Pescarenico, al Seggio 11, si è presentato il candidato Filippo Boscagli, sostenuto dalla coalizione di centrodestra, sempre in mattinata.

A chiudere la carrellata Giovanni Colombo, sostenuto da Patto per il Nord, che nel primo pomeriggio, di ritorno da un’escursione in montagna, si è recato a votare al Seggio 54 di Castello.

Ricordiamo che oggi, domenica 24 maggio, i seggi chiuderanno alle ore 23. Domani, lunedì 25 maggio, si potrà invece votare dalle ore 7 alle ore 15, a seguire lo spoglio elettorale.