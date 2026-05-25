Esino Lario, Pietro Pensa eletto sindaco. I risultati

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Il sindaco di Esino, Pietro Pensa

ESINO LARIO – Pietro Pensa (Stella Alpina) è il nuovo sindaco di Esino Lario.

CANDIDATI VOTI % SEGGI
Erminio Martucci
(Progetto Popolare)		 19 4,85% 2
Pietro Pensa
(Stella Alpina)
SINDACO		 373 95,15% 7


Elettori: 781, Votanti: 414 (53,01%), Schede nulle:17, Schede bianche: 5, Schede contestate: 0


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La composizione del Consiglio Comunale

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